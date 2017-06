Pilonul II de pensii, care administreaza active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desfiintat, banii vor fi returnati contribuabililor, iar acestia vor trebui sa aleaga intre Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat, a declarat ministrul desemnat pentru Finante, Ionut Misa, in cadrul audierii sale din Comisiile reunite de buget-finante din Parlament.

Acesta nu considera ca masura reprezinta o nationalizare a pensiilor private.

“Banii se vor intoarce la toti cei care au cotizat, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Vor alege daca banii lor vor fi administrati de stat sau privat. Nu am stabilit un calendar, intentionam spre sfarsitul anului”, a explicat Misa.

Potrivit acestuia, masura va fi luata in contextul in care beneficiile Pilonului II nu sunt atat de mari, iar comisionele incasate de fondurile din Pionul II sunt consistente.

“La nivelul Pilonului II de pensii astazi sunt acumulate 40 miliarde lei. Din analiza pe care am facut-o impreuna cu colegii, pensia pe care ar primi-o astazi un contributor la Pilonul II de pensii ar fi undeva la 25 de lei pe luna", a spus Misa.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active in valoare de aproximativ 36,1 miliarde de lei, la 31 mai 2017, in crestere cu 34,14% fata de nivelul de la 31 mai 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La acea vreme, in sistem sunt inrolati 6,904 milioane de participanti.