In ultimii ani, numarul medicilor din sistemul de sanatate din Romania a evoluat mai mult in mediul privat decat in cel public. In unele judete s-au dezvoltat unitati sanitare private si au ajuns sa aiba acelasi numar de medici ca in mediul public, insa altele au ramas cu mai putini medici la stat decat la privat. Vezi in continuare cum a evoluat numarul specialistilor din sistemul de sanatate in fiecare judet al Romaniei in functie de forma de proprietate, potrivit statisticilor INS.

Judetele in care mediul privat a investit cel mai mult au ramas cu mai putini medici in unitatile sanitare publice. In 2005, in Arges erau peste 1.000 de medici in unitatile publice si in privat erau 147 de medici, iar peste 10 ani au ramas 617 medici in unitatile publice si 802 in privat. Tot in 2015, erau doar 16 medici in mediul privat in judetul Brasov si peste 1.100 medici in sistemul public, iar in 2015 numarul celor din mediul privat a ajuns la peste 700 si numarul medicilor din sistemul public a scazut pana la 800.

In 1990, Romania avea un personal sanitar mediu de peste 125.000, in 2005 erau in jur de 108.000 in mediul public si 15.000 in mediul privat, iar peste 10 ani mediul public a ramas cu un personal sanitar mediu de 87.000 si mediul public a atras 45.000.

Cat despre medicii de familie din Romania, in decursul a 10 ani numarul celor care practicau intr-un cabinet privat a evoluat de la 2.000 la 11.000, iar din 9.000 de medici de familie din sistemul public in 2005 au ramas mai putin de 1.000 in 2015.

Cati medici lucreaza in sistemul public din Bucuresti?

In Bucuresti sunt 93 de spitale din care 50 sunt publice. In jur de 8.000 medici lucreaza in unitatile sanitare publice si peste 4.000 in unitatile private. Totodata, in toate unitatile medicale din Bucuresti exista un personal sanitar mediu de peste 19.000, iar mai mult de un sfert din acesta munceste in mediul privat.

Potrivit Institutului National de Statistica, anul trecut functionau in jur de 1.300 de cabinete medicale de familie in Bucuresti din care doar doua publice. In acelasi timp, sunt in jur de 1.400 medici de familie care profeseaza in unitati private si aproximativ 800 in unitati publice.

Sursa foto: ESB Professional / Shutterstock.com