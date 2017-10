Gabriela Toma, medic specialist radiologie imagistica, a ales sa paraseasca jobul din Bucuresti pentru a profesa in cadrul centrului medical Sanconfind din Poiana Campina, pentru care vine din Bucuresti in fiecare zi de munca. De ce a ales sa faca naveta in fiecare zi, chiar daca Bucurestiul este orasul cu cele mai bune servicii medicale din Romania, a relatat Gabriela Toma intr-un interviu acordat wall-street.ro.

“M-a contactat cineva de la Sanconfind cand lucram intr-o alta clinica privata si a incercat sa ma convinga sa lucrez la ei, dar nu am vrut initial pentru ca sunt din Bucuresti si aveam toate locurile de munca acolo. Mai tarziu, am facut o vizita la Sanconfind si mi-a placut foarte mult ce am vazut, am inteles ca aici as putea face medicina cu adevarat. Pentru mine, ca radiolog, aparatura este extrem de importanta, cu cat este mai buna si mai calitativa, cu atat imaginile sunt mai clare si pot sa-i dau un raspuns mai bun pacientului, problema cu care ma confruntam uneori in Bucuresti pentru ca eram limitati de tehnica”, a spus Gabriela Toma, medic specialist radiologie imagistica la Sanconfind.

Medicul radiolog are un program de 12 ore pe zi de luni pana joi, in fiecare zi facand naveta din Bucuresti pana in Poiana Campina (aproximativ 200 km dus-intors) pentru a ajunge la locul de munca. Medicul lucreaza in acest spital de doi ani, de cand s-a deschis sectia de radiologie, si acum a ajuns sa ofere servicii medicale pentru cate 20-30 de pacienti pe zi. Constructia si amenajarea acestui spital din Campina, pana la punerea sa in functiune, a durat aproximativ trei ani si a necesitat o investitie de circa 22 milioane de euro, bani obtinuti din profitul societatii Confind, detinuta de antreprenorul Ioan Simion.

“Prefer sa fac naveta pana la Campina in fiecare zi, sa ajung mult mai relaxata vazand muntii in fata si rasaritul de soare decat sa strabat Bucurestiul intr-o aglomeratie de nedescris”, a adaugat Gabriela Toma.

Gabriela Toma, cu o experienta de 5 ani in radiologie, sustine ca prefera sa lucreze in cadrul clinicilor private pentru ca cele publice nu dispun de echipamente medicale necesare. “Am facut rezidentiatul in unitati medicale de stat si apoi cateva garzi in spitale de stat, dar am preferat mediul privat, pentru ca iti ofera mai multa libertate in desfasurarea activitatii. Aparatura, cel putin in momentul in care am intrat in privat, era net superioara aparaturii unitatilor de la stat. S-au schimbat lucrurile intre timp si la stat, dar nu poate sa concureze nici pe departe cu privatul”, a precizat Toma.

Medicii romani sunt in continuare cautati in strainatate, iar o parte din acestia prefera sa profeseze in afara tarii pentru un salariu mai bun sau pentru conditii de munca mai bune.

“Eram intr-o perioada in dubii daca sa plec in afara sau sa raman in tara ca sa pot sa-mi fac profesia cum trebuie si am vazut ca se poate face si aici. La momentul respectiv si chiar si acum, primesc oferte sa plec in Suedia, Danemarca sau Franta. E-mailul mereu e plin de oferte de munca, firmele de recrutare cauta foarte mult si au oferte destul de bune, dar trebuie sa-ti muti toata familia si apar probleme de logistica, care sunt destul de complicate”, a mai spus medicul radiolog.

Conform statisticilor detinute de Colegiul Medicilor din Romania, intre 2010 si 2016, peste 16.000 de medici specialisti au solicitat certificate de buna practica medicala, in vederea utilizarii lor pentru a desfasura activitati profesionale in afara teritoriului Romaniei.

Recent, MEDIjobs Romania a intervievat peste 50 de medici si asistenti medicali din diferite tari ale Uniunii Europene pentru a intelege de ce medicii romani pleaca din tara. Pe primul loc in topul motivelor plecarii acestora se afla nemultumirea fata de nivelul salarial din momentul plecarii (75% dintre respondenti), urmata de nemultumirea fata de conditiile din spitalele si clinicile romanesti (60%) si dorinta de dezvoltare profesionala (59%).

Ce i-ar motiva sa se intoarca? Peste 56% dintre respondenti au marturisit ca s-ar intoarce daca ar primi un salariu mai bun, in linie cu experienta lor profesionala, urmatoarele raspunsuri fiind motivatia de a fi mai aproape de familie si prieteni (46%) si dorinta de a ajuta pacientii romani (43%).