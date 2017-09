Campina, orasul care de-a lungul deceniilor a fost centrul industriei petroliere din Romania, a ramas fara fabricile care sustineau economia si ofereau locuri de munca pentru locuitorii orasului. Printre companiile profitabile care sunt in acest moment in Campina este Confind, companie fondata in 1991 de Ioan Simion. In 2011 s-a infiintat centrul medical Sanconfind cu o investitie de 22 milioane euro, avand ca actionar majoritar societatea Confind. Antreprenorul Ioan Simion a relatat intr-un interviu acordat wall-street.ro de ce a ales sa investeasca in domeniul medical si cum reuseste sa atraga personal medical in aceasta zona.

“In aprilie 2015 am inaugurat si baza de tratament balneologic si de recuperare din cadrul spitalului. La inceputul secolului trecut la Poiana Campina exista o statiune balneara cu apa sarata, intrata in declin dupa al Doilea Razboi Mondial si de care din anii ’80 nu s-a mai ingrijit nimeni”, a mentionat Ioan Simion, proprietarul companiei Confind.

Constructia si amenajarea spitalului, pana la punerea sa in functiune, a durat aproximativ trei ani si a necesitat o investitie de circa 22 milioane de euro, bani obtinuti din profitul societatii Confind. La inceputul anului 2013, centrul medical Sanconfind a concesionat, pentru 49 de ani, cladirea fostului spital de la Poiana Campina, unitate care a functionat timp de mai multe decenii ca sectie exterioara a Spitalului Municipal Campina, desfiintat in 2011.

“Am folosit doar structura cladirii vechiului spital, dar si pe aceasta am remodelat-o, iar acum vechea cladire e inglobata in spatiul Sanconfind. In acest moment, spitalul este finalizat in proportie de 95%, fiind necesare unele lucrari de finisare si punerea in functiune a sectiei de chirurgie”, a adaugat Simion.

Din cele 22 de milioane de euro investite, 6 milioane de euro au mers catre aparatura medicala. Baza de tratament balneologic, fiziokinetoterapeutic si de recuperare medicala a reprezentat o parte consistenta a investitiei pentru ca este construita dupa modelul unor statiuni din Elvetia, Austria, Germania si Italia. Apa extrem de sarata si namolul de Techirghiol reprezinta elementele „de rezistenta” ale statiunii. Apa este captata de la izvoarele din zona si are o salinitate de 321,8 g/l, apropiata celei din Marea Moarta, unde este de aproximativ 400g/l.

Un hotel dedicat pacientilor straini

“Vom da drumul la sectia de chirurgie in lunile care urmeaza, prin urmare cautam medici in acest moment. Alte investitii pe care urmeaza sa le facem vor fi destinate pentru implementarea segmentului de radioterapie (acceleratoare liniare ca la spitalele specializate) pentru tratament oncologice pentru femei si dezvoltarea turismului medical din zona. Asta inseamna constructia unui hotel pe un teren aflat deja in proprietatea noastra, iar pe langa asta, asigurarea transportului si asistentei pacientilor pe durata sederii la Sanconfind. Vrem ca in Centul Medical Sanconfind pacientul sa gaseasca sub acelasi acoperis toate cele de care are nevoie cand vine la spital: consultatii, analize, imagistica, masa de operatii, un centru de relaxare, etc”, a precizat Simion.

Sanconfind a achizitionat deja un teren alaturi de spital, pentru a face un hotel dedicat pacientilor straini. Intentia ar fi ca acest hotel sa fie legat de spital printr-un tub de sticla, asa cum este in aeroport, pentru ca un pacient, dupa ce a facut o procedura in spital, sa nu mai ocoleasca prin ploaie sau zadapa 500 de metri iesind afara. Pentru partea aceasta de turism medical se va deschide o firma separata de spital pentru a nu amesteca activitatile de tratament cu cele de ospitalitate.

Nu mi-a fost frica sa investesc aici pentru ca nu exista asa ceva in zona si, in plus, are o amplasare strategica. La baza deserveste zona Predeal-Ploiesti, circa 400.000 – 500.000 de oameni, insa avand in vedere si partea in care vrem sa dezvoltam turismul medical din zona, in viitor Sancofind va fi o baza de recuperare cautata de sportivi, dar si de turisti, a adaugat fondatorul Sanconfind.

Care sunt planurile de dezvoltare ale Sanconfind

“Cred ca multi dintre cei care dezvolta afaceri in domeniul medical din Romania, le fac pentru ca apoi sa le instraineze, apreciindu-le doar ca pe niste afaceri si atat, eu nu ma numar printre ei. Am vrut ca acest spital sa devina un reper in domeniul medicinei din judetul Prahova, poate chiar din Romania, si nu mi-as dori sa ajunga pe mainile unui <<negustor de sanatate>>. Cred ca in centrul preocuparilor oricarui spital trebuie sa fie nevoile pacientului, indiferent de bugetul de care dispune acesta. Si asta este premisa de baza de la care am plecat in dezvoltarea centrului medical, personalul nu trebuie sa-l deranjeze pe pacient nici prin gesturi, nici prin atitudine. Pacientul nu trebuie sa-si puna intrebari de tipul <<Cat ii dam doctorului? Dar asistentei si femeii de serviciu?” si asa mai departe, cum se intampla la stat. Cine nu respecta aceasta regula, pleaca de la noi, chiar si medic fiind”, a mentionat antreprenorul de la Campina.

Centrul medical are un parteneriat cu Casa de Asigurari de Sanatate, prin acesta fiind decontate intre 10% si 40% dintre proceduri. Avand in vedere ca majoritatea oamenilor au venituri mici, Ioan Simion considera ca este jignitor sa te adresezi in exclusivitate oamenilor cu bani, fara sa te preocupe si ceilalti.

Cum atrage Sanconfind personal medical

Medicii romani, care aleg sa profeseze in afara tarii, sunt atrasi de conditii de munca mai bune si salarii mai mari. In acest moment Sanconfind are 230 de angajati, dintre care 22 sunt medici.

La intrebarea “Cum atrageti personal medical?”, antreprenorul Simion a raspuns: “Pe scurt, raspunsul ar fi: echipamente, salarii, casa si masa (locuinta de serviciu in case cumparate de noi). Ma gandesc in primul rand la atragerea medicilor romani plecati peste granitele tarii in cautarea unui trai mai bun. Pentru intregul personal medical al spitalului am avea nevoie cam de 0,3 % dintre ei, in conditiile in care 1% inseamna cam 150 de oameni. Cred sa majoritatea dintre ei au plecat din simplul motiv ca nu au gasit locuri libere unde sa profeseze in tara si nici nu au fost ajutati sa se dezvolte. Apoi, din cauza salariilor mici, dupa atatia ani de scoala si rezidentiat, evident ca un medic nu poate fi multumit sa primeasca 3.000 – 4.000 lei pe luna si in conditiile de munca oferite de sistemul medical public”.