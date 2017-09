MEDIjobs Romania, cea mai mare platforma de recrutare din domeniul medical, din Romania, a lansat programul MEDIreturn, o initiativa destinata tuturor specialistilor medicali romani care in prezent profeseaza in strainatate, dar care isi doresc sa se intoarca in Romania.

Pentru a intelege mai bine nevoile specialistilor medicali care au ales sa profeseze in strainatate, MEDIjobs Romania a intervievat peste 50 de medici si asistenti medicali din diferite tari ale Uniunii Europene. Pe primul loc in topul motivelor plecarii acestora se afla nemultumirea fata de nivelul salarial din momentul plecarii (75% dintre respondenti), urmata de nemultumirea fata de conditiile din spitalele si clinicile romanesti (60%) si dorinta de dezvoltare profesionala (59%).

Peste jumatate din specialistii intervievati s-ar intoarce in Romania daca ar primi un salariu mai bun

Printre cele mai importante probleme cu care acestia se confrunta se numara distanta fata de familie si prieteni, stresul si programul incarcat, alaturi de probleme cu stapanirea limbii si costul mare al traiului in comparatie cu veniturile obtinute.

Ce i-ar motiva sa se intoarca? Peste 56% dintre respondenti au marturisit ca s-ar intoarce daca ar primi un salariu mai bun, in linie cu experienta lor profesionala, urmatoarele raspunsuri fiind motivatia de a fi mai aproape de familie si prieteni (46%) si dorinta de a ajuta pacientii romani (43%).

In ceea ce priveste nivelul salariilor pentru care ar profesa din nou in Romania, majoritatea medicilor care au participat la studiu au raspuns ca si-ar dori salarii nete intre 6.000 si 15.000 lei pe luna, in functie de specializare. In cazul asistentilor medicali, acestia si-ar dori salarii nete intre 4.000 si 7.000 lei pe luna, in functie de specializare.

Sistemul privat – element cheie in repatrierea specialistilor medicali

Din postura de medic repatriat, Dr. Horatiu Ioani, medic specialist neurochirurg si membru al Royal College of Surgeons din Anglia, a mentionat nevoia unui protocol de colaborare intre specialisti, nevoia gestionarii corecte a aparaturii si consumabilelor aferente si nevoia actualizarii protocoalelor ghid, declarandu-se insa multumit de decizia de a se intoarce si profesa in tara natala.

Prin programul MEDIreturn, medicii si asistentii care doresc sa se intoarca vor avea parte de sprijin in gasirea unui loc de munca, fara niciun cost. Orice medic sau asistent care profeseaza in prezent in strainatate, dar care doreste sa se intoarca acasa, ii poate contacta pe reprezentantii MEDIjobs si lista cerintele sale fata de un nou loc de munca. Mai departe, echipa de recrutare din cadrul companiei se va ocupa sa promoveze profilul specialistului respectiv catre mai multi angajatori din sistemul de sanatate si se va asigura ca va gasi un loc de munca potrivit cu experienta profesionala si nevoile solicitantului. Aceeasi echipa de recrutare se angajeaza sa ofere sprijin in ceea ce priveste asigurarea documentatiei necesare pentru reintegrarea pe piata muncii din Romania.

“Conform sondajului efectuat de noi in randul specialistilor medicali romani ce profeseaza in strainatate, cel putin 25% sunt nemultumiti de alegerea facuta, si anume de a pleca. Asta inseamna ca un numar semnificativ de medici care au fost formati in tari precum Franta, Germania sau UK ar vrea sa se reintoarca acasa. Pentru noi, ca tara si ca perspectiva a sistemului medical, este o oportunitate fantastica", sustin fondatorii MEDIjobs Romania, Catrinel si George Hagivreta.

Programul MEDIreturn se adreseaza inclusiv specialistilor care isi doresc sa se intoarca pentru a isi deschide cabinetul sau clinica proprie. Cu ajutorul partenerilor de la Repatriot, solicitantii pot beneficia de educatie antreprenoriala si consultanta in ceea ce priveste accesarea unor fonduri pentru finantare.

Conform statisticilor detinute de Colegiul Medicilor din Romania, intre 2010 si 2016, peste 16.000 de medici specialisti au solicitat certificate de buna practica medicala, in vederea utilizarii lor pentru a desfasura activitati profesionale in afara teritoriului Romaniei.

In prezent, in platforma MEDIjobs sunt inscrisi peste 13.000 de specialisti si mai mult de 580 angajatori din domeniul medical.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com