Luiza Pavel are 30 de ani si este antreprenor in serie – anterior a construit, alaturi de Alexandru Stoica, proiectul Rolancer.com, spatiu virtual pentru a gasi freelanceri. La patru ani distanta, tanara intra in zona traditionala, offline, cu Holistic Wellness, un centru care ofera diferite servicii din sfera Mind & Body, intr-un spatiu situat in Bucuresti, in apropiere de Piata Victoriei.

Ideea de a avea propria ei afacere in domeniul serviciilor de intretinere a starii de sanatate i-a venit mai demult, de cand a inteles ca lumea moderna aduce unele beneficii, „dar te condamna, in acelasi timp, la sedentarism”: petrecem multe ore pe zi in fata calculatorului, la volanul masinii etc. Pe de alta parte, ca absolventa a unei facultati de psihologie si a unui master in domeniul resurselor umane, a inteles cat de importante sunt si aceste tipuri de servicii pentru omul zilelor noastre.

„Dupa o vreme - poate ca urmare a unei maturizari firesti - am aflat ca adoptarea unei viziuni holiste asupra vietii poate sa aduca oricui beneficii majore. Cred in faptul ca natura umana se poate desavarsi numai prin complementarizarea potentialului fizic cu cel psihic.

Toate acestea mi-au devenit si mai clare dupa ce am parcurs un program de formare continua in domeniul life coachingului. In contextul acestui curs mi-am elaborat planul de business al acestui proiect caruia i-am dat denumirea ce pornea din crezul meu actual in viata: Holistic Wellness”, spune Luiza.

Provocari la inceput de drum

Business-ul este la inceput de drum, fiind demarat in noiembrie 2016, urmand sa evolueze, spune antreprenoarea, in functie de interesele clientilor pe care ii vor atrage.

„Pentru punerea in practica a proiectului meu, am recurs la un spatiu inchiriat intr-un imobil nou care prezinta avantajul de a fi situat intr-o zona centrala si usor accesibila a Bucurestiului. Faptul ca am deja o experienta de munca de 9 ani de zile care mi-a largit sistemul relatiilor interpersonale mi-a adus multiple beneficii in proiectarea si demararea acestui business: de la gasirea spatiului, la ideile de amenajare, realizarea unor fotografii profesionale, conceperea website-ului, identificarea modalitatilor de promovare- toate au fost elaborate si realizate cu ajutorul cunoscutilor si prietenilor, specialisti in diverse domenii de activitate”, spune Luiza Pavel.

Photo Credit: Magda Gheorghe Photography

Investitia initiala in proiect s-a ridicat la aproximativ 30.000 de euro, incluzand cheltuielile de amenajare.

“Intr-un astfel de business trebuie sa iti asumi de la bun inceput faptul ca o clientela fidela se construieste in timp si ca pentru o perioada va trebui sa sustin din surse proprii cheltuielile ce decurg lunar. Conform estimarilor, ar trebui ca in aproximativ doi ani sa pot sa imi recuperez investitia”, puncteaza antreprenoarea.

Provocarea principala, ca in orice business la inceput de drum, este promovarea pe toate caile a serviciilor, cat si a specialistilor la ajutorul carora a recurs.

“Stim ca pentru a atrage si pastra clientii trebuie sa ai, inainte de toate, o echipa de specialisti foarte buni! Intre prioritatile actuale este si aceea de face vizibil site-ul nostru pe retelele sociale relevante. Constientizam faptul ca nu doar plasarea informatiilor specifice in spatiul virtual conteaza, ci - mai ales – actualizarea si optimizarea continua a continutului mentine publicul tinta activ. O buna parte a investitiei mele este orientata in aceasta directie. Nu in ultimul rand, o alta importanta provocare pe care o resimt este aceea de a-mi manageria bine timpul si a-mi organiza prioritatile in conditiile in care am si un alt proiect full time in paralel pe partea de consultanta in HR”, spune Luiza Pavel.

In prezent echipa Holistic Wellness numara 5 membri, dar in urmatoarea perioada urmareste sa mai atraga inca doi specialisti pe partea de psihoterapie si pe cea de terapii alternative.

Diferentiatori

Piata pe care activeaza este una destul de concurentiala si in crestere continua, mai ales in marile orase ale Romaniei.

“Suntem constienti de faptul ca piata serviciilor pe care le oferim este destul de bogata, concurentiala. Mai stim insa si ca nu numarul acestora conteaza, ci capacitatea de a-i convinge pe clienti sa revina. Din acest punct de vedere, ingredientul de baza este asigurat de calitatea serviciilor oferite. Noi dorim sa adaugam acestora si atmosfera in care clientul sa se simta vizat in mod personal, comparativ cu alte spatii de relaxare in care volumul serviciilor conteaza mai mult decat adresativitatea lor individuala. Spatiul nostru nu este unul mare, insa tocmai acest element ii da o nota de intimitate iar cei ce ne calca pragul sunt tratati ca membri ai unei mici familii”.

Conform estimarilor si a modului in care a decurs activitatea pana in prezent, ar trebui ca in aproximativ 6-8 luni sa atinga un break even cheltuieli vs. incasari, estimeaza antreprenoarea.

Cum ti se pare proiectul tinerei? Consideri ca va avea succes? Va incurajam sa comentati.

Sursa foto: Magda Gheorghe Photography