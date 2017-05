Startup Your Life, tabara de antreprenoriat organizata de start-up.ro , deschide portile pentru cei 25 de participanti care se pot inscrie in editia 2017. Alaturi de traineri, vei trece prin lucrurile de baza pentru antreprenori.

Publicatia start-up.ro lanseaza inscrierile publice pentru tabara de antreprenoriat Startup Your Life. Tabara este organizata intre 22 si 24 iunie la Hotel Royal din Poiana Brasov si sunt doar 25 de locuri disponibile.

Inscrierile se pot face aici, pe site-ul evenimentului. Biletul costa 299 de euro si include cazarea la Hotel Royal, toate mesele si bautura, pe parcursul celor trei zile de tabara.

Ce faci la Startup Your Life

Pe parcursul celor trei zile, vei participa la o printr-o sesiune intensa de introducere in notiunile importante pentru orice antreprenor la inceput de drum. Iata ce workshop-uri sunt pregatite:

“Cum sa pornesti o afacere” - Inceputul oricarui business e complicat, indiferent daca vii din postura de angajat sau direct din facultate. Afla, in cadrul workshop-ului, care sunt chestiunile juridice de care trebuie sa tii cont pentru infiintarea firmei, daca sa alegi un PFA, SRL sau SRL-D, ce unelte sa folosesti pentru administrarea afacerii tale si care sunt programele informatice utile pentru a fi un bun manager. Afli si cum poti sa pornesti un business fara multi bani si cum sa gasesti piata potrivita. De asemenea, specialistii prezenti in tabara iti vor raspunde la problemele juridice pe care le ai.



“Introducere in promovarea online” - Orice business de astazi se naste in offline, dar traieste si se promoveaza online. Vrei sa afli ce inseamna Facebook Ads, Google AdWords sau SEO? Nu te speria - trainerii nostri sunt prezenti pentru a-ti simplifica viata. Vei invata intr-un workshop impartit pe doua zile cum sa creezi o pagina de Facebook, cum sa faci promovare pe retelele sociale, care sunt secretele online marketing-ului si de ce continutul e important pentru orice afacere. De asemenea, vei afla cum sa iti duci business-ul in topul cautarilor online prin cateva trucuri simple. In ultima zi, vei face chiar tu o campanie de Facebook.



“Cum sa te prezinti pe tine si afacerea ta” - Workshop-ul va fi despre cum sa creezi o prezentare eficienta in functie de categoriile de audienta pe care le vizezi si obiectivele fiecarei companii, fie ele de investitie sau de promovare & marketing. Afacerea nu doar ca vinde, dar se “si vinde” de fiecare data cand te vezi cu un posibil partener de afaceri, investitor sau un posibil creditor. Vei invata ce sa prezinti prima oara.

“Primii pasi in finantarea afacerii” - Nu toate business-urile pot fi dezvoltate cu ideea ca vei primi o investitie majora de la cineva, asa ca vei apela la diferite metode de finantare. Dincolo de banii de la prieteni, familie si cei care cred in tine, s-ar putea sa ajungi fata in fata cu o banca sau sa vrei sa iei finantari europene sau din surse de la bugetul de stat. In cadrul acestui workshop vei invata cum sa accesezi fonduri, cum sa-ti pregatesti firma, care sunt lucrurile esentiale pe care trebuie sa le pui intr-un dosar si de ce ai avea nevoie de un consultant, chiar daca nu crezi ca e obligatoriu.

Citeste aici mai multe detalii despre ce poti invata la Startup Your Life si vezi care sunt speakerii confirmati.



Startup Your Life e organizat la Hotel Royal din Poiana Brasov. Inscrie-te acum!