"Programul va fi lansat pe 15 iunie. Am semnat in urma cu doua zile normele de aplicare, care ar trebui deja sa fie publicate in Monitorul Oficial", a spus Alexandru Petrescu, potrivit Agerpres.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 22 mai Legea privind aprobarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Actul normativ instituie programul Start-up Nation Romania, prin care se poate acorda un ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 de lei pe beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim anual de 10.000 de beneficiari.

Guvernul isi doreste ca, prin acest program, sa fie infiintate 10.000 de firme noi si 15.000 - 20.000 de locuri de munca. Programul urmareste cresterea numarului de afaceri si revigorarea mediului economic, cresterea numarului de salariati, reducerea numarului de someri si cresterea consumului.

Evaluarea planului de afaceri se va realiza online de catre o aplicatie software.