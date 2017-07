Sandu Babasan a inceput primul business, agentia MindMagnet , inca din facultate, in 2005-2006. A cedat o parte din actiuni, special pentru a incepe BluGento , solutie de eCommerce construita pe platforma Magento. Am stat de vorba cu Sandu la un frappe, in centrul Bucurestiului. “De aici, vrem sa ne extindem in doua piete internationale, una dintre ele fiind Polonia si, in urmatorii trei ani, vom fi pregatiti sa facem exit total. Suntem in discutii pentru o a doua runda de finantare”, spune el, in ceea ce va fi un interviu cu adevarat interesant.

Ca la orice intrevedere de bun augur, incepem prin a vorbi despre … concedii. Ele unesc oamenii. Ele si critica adusa politicienilor. Ii spun ca urmaresc anul acesta sa ajung in Maramures, in cadrul circuitului “Drumul lung spre Cimitirul Vesel” si, fara sa clipeasca, imi spune ca il stie pe antreprenorul din spatele business-ului, irlandezul Peter Hurley.

“De fapt, noi i-am facut identitatea online, pentru a deveni mai mult decat o simpla prezenta pe site. Lucram alaturi de el pentru a vedea ce pachete se potrivesc, sa aiba cateva instrumente performante in spate”, spune Sandu.

Educarea clientilor ar trebui sa fie prioritatea #1

Blugento avea 100 de clienti atunci cand au inceput discutiile pentru primirea investitiei, in prezent atigand 150. “Multi dintre acestia nu stiu exact ce doresc, doar aud ca piata are potential, dar nu stiu care este acesta, raportat la business-ul lor. Inca ceva – multi inca considera ca a intra in eCommerce este prohibitiv ca pret, si asta vine din doua zone: constructia platformei si vizibilitatea (marketing-ul)”.

Blugento lucreaza in sistem SaaS, preturile fiind, deci, reduse – o taxa de 390 de euro initiala, pentru construirea platformei de eCommerce, si apoi un abonament lunar in valoare de 59 de euro. In aceasta suma primesti suport, dar si actualizari constante. “Daca un client cere o functie noua si o consideram utila pentru toti clientii nostri, acestia o primesc gratuit si se implementeaza rapid. Platforma creste in putere constant si, deja, ne-am asigurat ca Blugento sa ofere magazine mai rapide decat Magento”.

Viteza de incarcare devine relevanta dupa 1,2 secunde – la fiecare fractiune peste acest timp, incepi sa pierzi clienti.

In prima luna primesti si un manual creat de ei care te invata cum sa generezi primele vanzari, fara sa investesti bani suplimentar. “Este o procedura de sprijin pe care o oferim adiacent training-urilor pe partea de admin, recomandarilor de integrari si asa mai departe”.

Recomandarile lui Sandu Babasan? “Keep it simple! Construieste o platforma simpla, nu trebuie sa fii pretentios, sa doresti instrumente foarte avansate din start, care pot deranja de la obiectivul principal – acela de a vedea produsul si a-l cumpara”.

Daca ar putea recomanda anumite instrumente, antreprenorul nu ezita sa numeasca Google Tag Manager, Google Analytics, dar si servicii de recuperare cos si module de retargetare, si aici Sandu recomanda Omniconvert, al lui Valentin Radu.

“Sfatul meu este, initial, sa externalizezi aceste eforturi. Un start-up nu are nevoie de 2-3-4 persoane diferite care sa acopere analiza, retargetarea, in schimb externalizarea catre o agentie se va dovedi mai putin anevoioasa si mai ieftina”.

Cum au decurs negocierile pentru infuzia de capital

Blugento a pregatit pitch-ul cu mai multe luni inainte de abordarea efectiva, lucrand totodata cu un an inainte de a lansa serviciul pe piata. “Am mers in fata investitorilor doar cand am fost 100% pregatiti. Ce inseamna acest lucru?

Ne-am asigurat ca tehnologia este suficient de buna incat sa livram magazine performante la un pret redus; Am cautat sa avem un numar minim de clienti, aratand astfel aprecierea – cand am facut pitch-ul aveam 100; Am vrut sa arat si canale de vanzare validate, subliniind astfel potentialul”.

Este un exemplu de best practice pentru momentul in care incerci sa iti vinzi business-ul sau sa cedezi parte din el. Pentru a construi Blugento, antreprenorul Clujean a vandut parte din agentia Mind Magnet.

Negocierile cu cei trei investitori care urmeaza sa fie facuti public curand au durat cam 4-6 saptamani. “Doua dintre ele au fost de tatonare si active cam o luna. Am fost interesati sa ne cunoastem, sa vedem daca avem matching personal. Atunci cand primesti o investitie, sunt doua parti importante – nevoia de bani, dar si cea de smart investors, persoane care sa se implice activ, sa dea sfaturi, sa deschida usi”.

Cum a reusit Blugento sa atraga clientii?

Compania lucreaza cu agentii de digital, acestia recomandand Blugento clienti care doresc un magazin online. “Este win-win-win. Sa spunem ca un client are 5.000 de euro pentru a intra in business. Magazinul propriu-zis il costa, sa spunem, 500 de euro, mai ramane cu 4.500 de euro, care ii raman pentru promovare. Aceasta suma se poate duce catre agentie, clientul castigand, evident, spatiul necesar pentru a investi in ceea ce conteaza, fara a purta grija analizelor externe”.

Totodata, Blugento are incheiat un parteneriat cu Banca Transilvania – in schimbul portofoliului bancii, compania livreaza magazine online cu payment nativ al BT.

Blugento a localizat fiscal si legal pe Romania, insa si contextual – payment, curierat. Practic, este un “one stop shop” pentru eCommerce. “Peste 95% dintre clientii nostri fac vanzari saptamanal, in prezent”.

De la primirea investitiei, antreprenorul spune ca va creste rapid catre 30+ angajati, acum fiind 14. “Vorbim de echipa de suport si de vanzare, vom angaja insa inca cinci oameni si pe dezvoltare”.

Perspective si planuri de viitor

Din investitia de 120.000 de euro primita recent, pe langa extinderea numarului de angajati, Blugento urmareste sa devina lider de piata in primul trimestru al anului viitor, si, tot atunci, sa numere peste 500 de magazine in platforma. In trei ani, compania va fi pregatita sa primeasca inca un partener strategic.

Totodata, Blugento se va extinde anul acesta in alte doua tari – Polonia este una dintre ele, unde deja se afla in discutii cu un partener local (tot banca). “De ce Polonia? Intrucat utilizatorii sunt similari cu ai nostri – ex sovietici, dar cu comportament nemtesc, adica platesc la timp”, rade Sandu. “Au o piata foarte mare, 40 de milioane de oameni, cresterea a comertului electronic ca in Romania, dar la alte proportii”.

Localizarea se face simplu, puncteaza antreprenorul. “Dezvoltand pe Magento avem deja modulele. Dupa primii 2-3 clienti, dezvoltam si zonele de fiscalitate si legislatie locala. Sunt, intr-adevar, si chestiuni atipice – de exemplu, la bauturi de 250 de ml, in Polonia trebuie sa specificam si cat costa 1 litru. Noi nu avem pe online asa ceva. Deci localizarea completa se face dupa primii clienti, usor”.

A doua piata nu a fost decisa inca. “Trebuie sa intruneasca mai multi factori – sa poata fi oferit backoffice-ul din Romania, sa ne putem asigura parteneri strategici in acel stat – similar cu BT in Romania – si, de asemenea, o piata pe care sa nu activeze unul dintre marile branduri precum Shopify”, subliniaza Sandu. Concurenti locali sunt Contentspeed sau GoMag, insa, spune Sandu Babasan, se diferentiaza de acestia prin automatizari si rezolvarea partilor de layout.

Provocarile angajarilor

Aici, antreprenorul clujean puncteaza o tendinta in crestere in cadrul specialistilor IT. “Le place din ce in ce mai mult sa lucreze pe produs, decat pe servisarea de clienti externi. Cand lucreaza pe un produs au vizibilitate mai lunga si pot sa construiasca coerent, pe cand in relatia cu clientii externi exista schimbari dese si se frustreaza”, considera Sandu Babasan.

“Ah, si inca ceva… Programatorii trebuie sa fie lenesi, pentru ca asa vor gasi cea mai simpla solutie!”, rade Sandu.

In domeniul IT, partea financiara nu mai reprezinta factorul principal motivator, deci “construim echipe in functie de caracterele oamenilor, capacitatea de a comunica si lucra intr-o echipa. Prioritatea si provocarea este de a se simti fiecare dintre ei utili – nu doar sa vina la birou, sa faca niste task-uri si apoi sa plece acasa. Este important sa se vada ca au un impact notabil”.

Din punct de vedere legislativ, antreprenorul considera ca suntem destul de bine aliniati. “Ce i-as sfatui, insa, pe antreprenori este sa gandeasca global, nu local. Daca tot esti online, gandeste-ti inca din start business-ul ca pe unul cu potential international, nu te limita la o singura piata. Din clientii nostri, doar 5-10% iau in calcul si extinderea peste hotare. Totul este sa iesim din bula noastra”. Totodata, antreprenorul isi doreste ca oamenii sa aiba mai multa energie antreprenoriala, si, la nivel de piata, toti ar trebui sa faca eforturi constante pentru a educa clientii, sa inteleaga beneficiile achizitionarii de produse online.

Daca ar fi sa inceapa un business de la zero, in domeniul eCommerce, antreprenorul clujean nu ezita. “As construi un magazin cu produse digitale. Sunt om de servicii, mai putin de comert traditional. Apoi, produsele downloadabile se comercializeaza mai usor la nivel mondial”.

“Nu o sa ma retrag si nu ma voi opri din a face business, nici peste trei ani de acum incolo, cand voi fi gata sa fac un exit complet din Blugento. Voi ramane sa lucrez tot in Romania, si tot in eCommerce. A doua runda de investitii o vom primi, cel mai probabil, in primul trimestru al anului urmator, am inceput deja discutiile. Nu vor fi aceiasi investitori ca runda anterioara”, spune Sandu Babasan.

Cea de-a doua runda de investitii va fi folosita pentru extinderea pe 10 noi piete internationale si continuarea perfectionarii produsului.

Fondatorul Blugento estimeaza anul acesta o cifra de afaceri de 300.000 de euro, iar la anul, dupa ce se va simti impactul major al investitiei, cifra de afaceri va atinge 1 milion de euro.