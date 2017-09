Pentru orice antreprenor care isi doreste ca afacerea lui sa ajunga una de succes, cunoscuta peste hotare, dar fondurile proprii nu ii permit sa atinga acest nivel, atragerea unor investitori reprezinta solutia salvatoare. Totusi, investitorii nu obisnuiesc sa arunce bani inspre orice afacere, decat daca aceasta are potential si o organizare corecta. Imediat dupa workshop-ul "Make-up contabil pentru o mai buna prezentare in fata finantatorilor" pe care l-a sustinut in cadrul FastForward Business Summit, organizat de wall-street.ro., Marcel Vulpoi ne-a oferit cateva sfaturi de care antreprenorii ar trebui sa tina cont pentru a obtine finantare.

1. Alege un contabil bun

Relatia dintre antreprenor si contabil trebuie sa fie una cat mai buna, echilibrata de o sustinere financiara corecta, in urma careia toata lumea sa fie fericita.

"Antreprenorii trebuie sa isi aleaga bine contabilii si sa dezvolte o relatie cat mai buna cu ei. Exista multe situatii in care contabilul considera ca este prea prost platit ca sa faca o munca de calitate, iar antreprenorul refuza sa ii mareasca veniturile pentru ca este de parere ca efortul depus de catre acesta nu este indeajuns pentru a merita si in acest fel toata lumea este nefericita", a precizat Marcel Vulpoi.

Cele mai frecvente greseli pe care a observat ca antreprenorii le fac sunt strans legate de lipsa educatiei financiar-contabile si a unui contabil bun. Luarea deciziilor financiare fara a avea o pregatire solida in spate poate duce la ruinarea afacerii.

"Cele mai multe greseli se datoreaza lipsei de cunostinte, lipsa educatiei financiar-contabile. Oamenii fac business-ul pe principiul <stiu eu mai bine> si stabilesc pretul, ce sa vanda, cum sa vanda si ce termene de plata sa dea. Acest comportament ii aduce pe multi in ipostaza de a vinde pe pierdere, o pierdere pe care nu o constientizeaza si din cauza careia ajung de multe ori in blocaje financiare. Acesti oameni nu sunt capabili sa faca o previziune corecta a cash-flow-ului" afirma Marcel Vulpoi (foto).

2. Cere-i cat mai multe informatii contabilului si discuta-le cu el

Lunar, antreprenorii ar trebui sa urmareasca indicii de referinta legati de evolutia afacerii. Acest lucru poate fi facut foarte usor cu ajutorul contabilului care ii poate oferi antreprenorului informatiile de care are nevoie.

"Antreprenorul trebuie sa se bazeze pe informatiile primite de la contabil cand ia decizii in legatura cu afacerea lui. Acesta trebuie sa solicite de la contabili un pachet de raportare prin care, lunar, acestia sa observe evolutia veniturilor, cheltuielilor, profitul, etc. Acestia trebuie sa vada exact unde se situeaza business-ul lor", a declarat Marcel Vulpoi.

Acesta mai adauga si faptul ca obisnuieste sa ii puna pe clientii cu care lucreaza sa verifice toate informatiile pe care le furnizeaza cu atentie. Acest lucru dezvolta interactiunea intre antreprenor si contabil.

3. Nu iti mai cumpara bunuri si vacante din banii societatii

Consultantul fiscal atrage atentia si cu privire la numeroasele societati in care antreprenorii isi platesc vacantele sau isi cumpara diverse bunuri de uz personal si le trec in cheltuielile societatii. Un astfel de comportament afecteaza foarte mult imaginea afacerii in fata investitorilor.

"Exista si o serie de antreprenori care amesteca societatea cu buzunarul propriu. Multi inregistreaza pe societate tot felul de cheltuieli care nu ii apartin ei. Isi platesc vacante sau isi cumpara diverse bunuri. In momentul in care se duc la investitori, acestia nu le vor oferi finantare cand vor vedea ca si-au platit o vacanta de 4.000 de euro din bancii societatii", a adaugat Marcel Vulpoi.

Marcel Vulpoi a fondat Vulpoi & Toader Management in 2004, iar in prezent are in jur de 500 de clienti in portofoliu si 120 de angajati. Cifra de afaceri pe care o estimeaza pentru anul 2017 este de 2,8 milioane de euro. In toti anii de activitate, contabilul este de parere ca cea mai "interesanta" perioada a fost cea a crizei financiare.

Sursa foto: Jeff Wasserman / Shutterstock.com