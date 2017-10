"Am observat ca antreprenorii investesc mult in creativitate si design interior atunci cand vine vorba de locatii noi sau renovarea celor existente. In plus, majoritatea locatiilor (restaurant, bistro sau pub-uri) au astazi un concept urban, usor industrial, dar foarte primitor si relaxant. Pornind de la acesta idee ne-am gandit sa dezvoltam o nisa din intrega oferta HoReCa si anume produse si accesorii pentru servire cu un design actual, urban si usor retro reinterpretat - HoReCa Retro Shop", spune Denisa Stefan (37 ani), care a lucrat in functii de middle management pe vase de croaziera si hoteluri de lant.

Romanca, originara din Brasov, a deschis site-ul cu produse pentru HoReCa in 2015, cu o investitie initiala proprie de 5.000 de euro, recuperata in primul an de functionare.

In magazinul online Rose Home se regasesc in prezent 350 de produse, importate din Italia, Anglia si Germania, iar clientii sunt atat persoane juridice - restaurante, cafenele, bistro-uri, hoteluri, cat si persoane fizice, din Bucuresti si din tara.

"Catre persoanele juridice vindem vase de prezentare emailate sau din otel galvanizat, platouri si vase din lemn, melamina si ceramica, produse din lemn destinate pentru servirea preparatelor steak & burger, vase din fonta, tacamuri cu design retro urban si dispensere de limonada. Pentru zona de evenimente avem o rubrica dedicata pe site cu decoratiuni pentru candy & lemonade bar, care merge foarte bine in sezonul nuntilor", spune fondatoarea Rose Home, care acum se ocupa integral de business, alaturi de doi angajati.

Magazinul are in medie intre 200 si 300 comenzi online lunar, insa o mare parte din business se incheie si offline, in showroom-ul de prezentare. Mare parte din vanzari, de 80%, este generata de clientii persoane juridice. In ce priveste clientii persoane fizice, acestia cumpara in general produse pentru casele lor - dispensere de limonada si palinca cu robinet, accesorii pentru limonada, cadouri pentru cei dragi si tacamuri - iar un bon mediu este de 250 lei per client.

Denisa Stefan isi promoveaza business-ul pe Facebook, dar si la targuri de profil din Europa, unde prezinta produsele din magazinul online. In 2016, business-ul sau Rose Home a avut o cifra de afaceri de aproximativ 80.000 euro, iar in acest an estimeaza o dublare a afacerilor.

Pe langa magazinul online, Denisa Stefan se ocupa de proiecte de design interior, o pasiune pe care de asemenea vrea sa o transforme intr-o noua afacere.

Sursa foto: Africa Studio/Shutterstock.com