Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anuntat, vineri, la Constanta, ca voucherele de vacanta vor intra in vigoare de la 1 iulie si vor fi valabile un an, insa hotelierii de pe litoral au cerut ca acest lucru sa se intample mai devreme pentru ca oamenii sa poata folosi tichetele pentru sejururi la mare.

Prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Nicolae Bucovala, a declarat ca, potrivit programului de guvernare, voucherele ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 martie. ”Acum se duc undeva la 1 iulie. L-am rugat pe domnul ministru, ca este tarziu pentru litoral la 1 iulie, si l-am rugat sa devanseze cu o luna, de la 1 iunie, in asa fel incat cei care beneficiaza de vouchere sa aiba posibiltaea sa si cumpere un sejur la mare. Sigur ca nici la 1 iulie nu e rau, dar vor functiona mai putin pentru litoralul romanesc, dar mai mult probabil pentru zona de munte”, a afirmat Nicolae Bucovala, potrivit News.ro.

Mircea Titus Dobre a participat, vineri, la simpozionul “Turismul de litoral-sezonul 2017”, organizat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, la Pavilionul Expozitional, la care au fost prezenti agenti economici si autoritati locale. Ministrul Turismului a explicat motivul pentru care voucherele de vacanta vor intra in vigoare de la 1 iulie, spunand ca vor putea fi utilizate timp de un an.

“Voucherele de vacanta nu sunt bugetate la ora actuala, ele vor fi bugetate la rectificarea care va avea loc in vara. Trebuie sa facem in primul rand o modificare de act normativ, dupa cum am anuntat si colegii din sala, astfel incat de la 1 iulie vor intra in vigoare. Ele sunt valabile un an. Nu putem spune ca sunt pierdute aceste vouchere de catre cei de pe litoral. Mare parte trebuie sa se duca si in zona montana. Asta este discutia, ca toata lumea intr-un fel vrea sa traga doar pentru el. Haideti sa ne intelegem, trebuie sa tragem toti pentru tara asta, avem o tara frumoasa, trebuie sa avem toti aceeasi linie”, a spus Mircea Titus Dobre.

El a mentionat ca valoarea unui voucher este de 1.450 de lei, iar la companiile de stat sau majoritar de stat valoarea tichetelor poate ajunge pana la sase salarii minime pe economie. Ulterior, prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc a propus sa fie introduse si vouchere de sanatate, care sa fie acordate pensionarilor in functie de cuantumul pensiei.

“Propunem ca fiecare pensionar din Romania sa primeasca, in functie de cuntaumul pensiei, un voucher de sanatate pe care sa-l cheltuie pentru odihna si tratament, pentru recuperare, nu sa mearga in afara tarii sau sa se duca la schi. Sigur ca aici vorbim de 5-5,5 milioane de pensionari, iar efortul bugetar dupa calculele noastre nu este atat de mare pentru ca o mare parte din bani, cam 60-70 la suta, se intorc din in bugetul statului”, a mai afirmat Nicolae Bucovala.