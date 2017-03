Tudor Maxim (31 ani) este antreprenor de profesie, nu a lucrat niciodata la patron, a lansat primul business la 25 ani si este pasionat de calatorii prin Asia sau America. Chiar si asa, el nu a uitat de tara sa si cu atat mai mult de Bucuresti, pentru care a pus la cale un proiect in valoare de 150.000 euro. Iata cum vrea tanarul antreprenor sa scoata Bucurestiul in lume si sa-l puna pe "Bucket List"-ul turistilor din toate colturile globului.

Tudor Maxim are patru business-uri: doua hosteluri in Bucuresti (Little Bucharest Old Town Hostel si Pura Vida Sky Bar), un hostel in Vama Veche (Pura Vida Beach Hostel) si agentia de publicitate indoor Elevate, business-uri de la care estimeaza venituri totale de 700.000 euro.

Pe langa acestea, antreprenorul s-a gandit in decembrie anul trecut sa lanseze un proiect prin care sa promoveze Bucurestiul. Asa a aparut Experience Bucharest, despre care spune ca este cel mai mare proiect turistic pentru Capitala.

Practic Tudor Maxim organizeaza evenimentul Experience Bucharest intre 12 si 16 mai 2017, la care vor participa peste 200 de persoane influente in domeniul travel, bloggeri si calatorii din intreaga lume - cu cel putin 10.000 de cititori pe site-urile lor si mii de followeri pe paginile lor de Facebook si pe canalele YouTube.

Proiectul are un impact la care nici nu viseaza ministrul Turismului.

Bugetul proiectului va depasi 150.000 de euro, bani cu care sunt acoperite cheltuielile pentru cei 200 de participanti din strainatate care vin sa descopere Bucurestiul si sa-l promoveze ulterior si pentru organizarea unei conferinte de marketing si travel de 400 de participanti.

"Este un buget mare, dar 90% este acoperit din contributiile fiecarui co-organizator. Avem peste 20 de hoteluri de 4 si 5 stele si trei hosteluri care pun la dispozitie cazare, 40 de operatori care fac tururi, restaurante si alte locatii, firme de transport, de transferuri, Uber, toti sprijina cu serviciile lor care ar costa destul de mult, peste 150.000 de euro, si il facem cu 5.000-10.000 euro si un impact la care nici nu viseaza ministrul Turismlui", spune Tudor Maxim, initiatorul proiectului Experience Bucharest, in care sunt implicati 100 de voluntari.

Maxim estimeaza ca Bucurestiul va ajunge in atentia a 10 milioane de oameni la nivel international, in urma acestui proiect. "Indirect vom ajunge la un numar si mai mare cu ajutor media romanesti si internationale si prin activarea comunitatilor locale. Ar trebui sa vedem inca de anul acesta schimbari semnificative. Vom avea o analiza exhaustiva la finalul primei editii", spune el.

Intrebat daca a incercat sa colaboreze cu Primaria generala sau cu Ministerul Turismului, antreprenorul spune ca a incercat, dar "e probabil un proiect prea complex pentru a fi inteles. Financiar nu avem niciun suport, poate o locatie la un pret redus pentru conferinta", mai spune Maxim.

De asemenea, intrebat cu ce ar trebui strainii sa asocieze Bucurestiul, antreprenorul a raspuns simplu cu experiente si a dat urmatorul slogan: "Don't visit Bucharest, experience it".

Organizatorii au pregatit pentru invitatii nationali si internationali zeci de tururi si experiente de turism alternativ, o conferinta despre cele mai bune practici de marketing in turism, petreceri de socializare si multe alte experiente unice. Toate acestea sunt posibile cu implicarea zecilor de parteneri care vor oferi cazare, locatii pentru evenimente, vor asigura mesele si transportul invitatilor. Timp de cinci zile, fiecare participant isi va putea face singur programul, optand pentru participarea la activitatile propuse de organizatorii evenimentului.

Recent initiatorul a lansat platforma online a proiectului, unde persoanele pasionate de calatorii si implicit Bucuresti se pot inscrie pentru participare la evenimentul Experience Bucharest, dintre 12 si 16 mai 2017.