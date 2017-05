Tudor Maxim, proprietar al unor hosteluri, si-a propus sa faca Bucurestiul cunoscut in toata lumea si sa atraga turisti de pe toate continentele, printr-un eveniment care are loc in weekend. Desi costa 150.000 de euro, totul se intampla pe banii lui sau cu ajutorul oferit de mai multe companii, insa nu si de autoritatile statului de la care nu a primit "absolut niciun sprijin", ba chiar un "block" pe Facebook de la ministrul Turismului.

"Primaria Bucuresti ar fi putut sa ajute fantastic: are nenumarate sali de evenimente, are toate muzeele, are transportul public in comun ceea ce ne-ar fi ajutat pentru deplasarea participantilor. Tot proiectul este despre Bucurestiul autentic, Bucurestiul real si atunci am fi vrut sa folosim si mijloace de transport in comun pentru deplasarea intre anumite tururi, ceea ce vom putea face doar cu cheltuiala noastra. Primaria Bucuresti are bugete uriase, bani care sunt irositi in toate felurile posibile", declara Tudor Maxim, intr-un interviu acordat wall-street.ro, despre o eventuala colaborare cu statul pentru proiectul Bucharest Experience.

Blocat pe Facebook dupa ce a gazduit gratuit prostestatari din Piata Victoriei

Tudor Maxim spune ca reprezentantii Primariei Capitalei stiu din octombrie 2016 de ideea proiectului si implicit din faza in care a fost scris, insa nu a primit "niciun raspuns favorabil sau vreo propunere de sprijin concret, de orice fel".

"Oricum cu Primaria e cum e, dar cu Ministerul Turismului… Noul ministru al Turismului stia de proiect din primele sale zile de mandat, a fost incantat, iar cand am revenit in ianuarie pentru a comunica pe aceeasi cale cum am facut prima data, adica ne-am organizat pe un grup de Facebook, in care este si ministrul si toti ceilalti profesionisti din Turism, undeva spre 140, implicati in proiect, am descoperit ca nu mai puteam comunica cu ministrul Turismul pentru ca ma blocase pe Facebook. Si, coincidenta, s-a intamplat imediat dupa ce am sprijinit cu cazare gratuita protestatarii din Piata Victoriei. Absolut niciun alt motiv, desi acest proiect (Bucharest Experience) nu are nicio culoare politica", sustine Tudor Maxim.

Antreprenorul, proprietar al hostelurilor Pura Vida, organizeaza evenimentul Bucharest Experience intre 12 si 16 mai, cand 100 de blogeri si influenceri de travel din intreaga lume vin sa descopere Bucurestiul si sa vorbeasca apoi prin materiale scrise, video, audio si imagini despre Capitala.

Bugetul proiectului va depasi 150.000 de euro, bani cu care sunt acoperite cheltuielile pentru cei 100 de participanti din strainatate care vin sa descopere Bucurestiul si sa-l promoveze ulterior si pentru organizarea unei conferinte de marketing si travel de 400 de participanti.

Tudor Maxim spune ca, dupa ce a fost blocat pe Facebook de ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, el nu l-a mai contact pe ministru, insa echipa sa din proiectul Experience Bucharest a fost la intalniri cu reprezentanti din Ministerul Turismului. Rezultatul?

"Banuiesc ca lucrurile au fost blocate de undeva. Nu am primit absolut niciun fel de sprijin. Nici macar nu ne-au dat un raspuns oficial. Am dat o solicitare scrisa pentru parteneriat in care ministerul sa fie partener pentru ca este un mare plus si pentru minister sa aiba un astfel de proiect in portofoliu. Sa ne sprijine sa il promovam mai bine, sa aducem oameni de calitate. Nici macar pana in clipa aceasta nu am primit un raspuns oficial ca ne sprijina sau nu, si suntem cu cateva zile inainte de proiect", explica antreprenorul.

Tanarul, ajutat de birourile de turism ale Romaniei din strainatate

Tudor Maxim spune ca povestea nu este atat de pesimista cu toate autoritatile, dovada ca birourile de turism ale Romaniei din strainatate l-au contactat pentru a oferi bilete de avion pentru unii invitati straini (biroul din New York) sau alt sprijin, printre care si de la birourile din Berlin si Londra.

"Din ce informatii am, bugetul deplasarii la Berlin pentru ministrul Turismului (numai cazarea si transportul) este de cateva ori bune mai mare decat bugetul unui proiect cu 100 de invitati straini care vin special in Bucuresti sa scrie, sa produca continut video, audio, sa ne ajute sa promovam Bucurestiul in lume", subliniaza antreprenorul.

Cat de mult l-a ajutat mediul privat. Sau nu

Fondatorul Experience Bucharest spune ca a pus cap la cap evenimentul, care valoreaza 150.000 de euro, cu un buget de 7.000-10.000 de euro din resursele propriei filme de publicitate, Elevate, si cu servicii sau produse oferite de companiile partenere: transport, cazare, pranzuri, locatii pentru evenimente si petrecere.

"Din fericire, in Romania zona privata se mobilizeaza extraordinar de bine si am reusit sa adunam peste 120 de parteneri si organizatori voluntari", spune Tudor Maxim.

Insa a intalnit si companii care nu au crezut ca se poate intampla un proiect "complex" cum este Experience Bucharest si prin urmare nu au dorit sa ajute cu nimic.

"Au preferat sa astepte desfasurarea primei editii pentru a intelege mai bine ce inseamna social media in 2017, pentru ca 8 din 10 calatori se informeaza in social media inainte sa aleaga o destinatie, cazare si asa mai departe", spune Maxim.

El a dat ca exemplu companiile aeriene, care au fost "putin deschise" colaborarii, fapt pentru care antreprenorul a platit integral biletele de avion pentru influencerii straini din proiect. In schimb, hotelul Radisson Blu a pus sala de conferinta la dispozitie si pranzul pentru toti participantii.

"Probabil ca oamenii din Romania nu stiu ca turismul este cel mai mare angajator din lume. 10 % din tot ce inseamna angajati in lume lucreaza in Turism. Suntem deschisi pentru colaborare, inca se mai alatura parteneri. Daca o sa aducem cu 500.000 de turisti mai mult, in trei ani de zile, toata lumea din oras are de castigat", incheie Tudor Maxim, fondatorul Experience Bucharest.