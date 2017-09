Compania Eximtur estimeaza vanzari de peste 10 milioane de euro in 2017 numai pentru vacantele pe litoralul romanesc. Cresterea de vanzari pentru alte destinatii in Romania este de peste 50%, statiunile balneare clasice fiind in top.

Zona Mamaia - Navodari ocupa primul loc in vanzarile Eximtur pentru litoral, cu o crestere cu peste 2% fata de 2016, la peste patru milioane euro.

Sudul litoralului creste constant, raportul intre Mamaia - Navodari si restul statiunilor fiind de 50% la 50%, pentru prima data in ultimii 5 ani. Fata de anul trecut, Venus inregistreaza o crestere cu peste 13%, Eforie Nord - peste 28%, Jupiter - cu peste 38%, Neptun - peste 10%, Costinesti - peste 10% si Mangalia - peste 38%. Vanzarile pentru sud au crescut accelerat datorita investitiilor noi, a raportului calitate - pret si a deschiderii spre colaborare cu turoperatorii din partea hotelierilor.

„Voucherele de vacanta au sustinut cresterea vanzarilor de sejururi pe litoral. Pana la finalul lunii iulie, Eximtur a vandut vacante pe vouchere de vacanta de peste un milion de euro, in mare majoritate pentru vacante pe litoral. Apreciem ca noua legislatie referitoare la vouchere de vacanta acordate bugetarilor, implementata de Ministerul Turismului, alaturi de reducerea TVA la 9% si a impozitului specific, vor sustine in continuare dezvoltarea sustenabila a turismului romanesc si implicit a turismului pe litoralul romanesc al Marii Negre. In acelasi timp, doresc sa apreciez efortul investitorilor hotelieri, indeosebi a partenerilor EXIMTUR, in a da servicii corecte, de calitate, transparente, facturate si implicit purtatoare de taxe si impozite platite statului roman”, a declarat Lucia Nora Morariu, presedinte Eximtur.

Valoarea medie a pachetului pentru litoral a fost de 760 lei/turist in sezonul 2017. Pe statiuni, valoarea medie a pachetului a fost: Mamaia: 894 de lei, Venus: 910 lei, Eforie Nord: 658 de lei, Saturn: 680 de lei, Jupiter: 636 de lei, Neptun: 534 de lei, Olimp: 538 de lei, Mangalia: 1.185 de lei, Costinesti: 585 de lei, Eforie Sud: 351 de lei, Cap Aurora: 616 lei, Techirghiol: 941 de lei, Navodari: 2.758 de lei, 23 August: 1.092 de lei, Vama Veche: 467 de lei.

Compania de calatorii Eximtur, infiintata in 1993, detine 28 de agentii proprii si francizate, in 19 orase din Romania. Activitatea companiei este organizata in patru divizii: business travel si organizare evenimente(www.eximtur.ro/business), leisure travel (www.eximtur.ro), incoming (www.romaniaforall.com) si scoala de turism.

Sursa foto: Wall-Street.ro