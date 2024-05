Planificarea vacanței de vară nu mai are de ceva timp de a face cu clasicele agenții de turism. Mai nou, aplicații care folosesc inteligența artificială generativă îți pot stabili toate detaliile vacanței, luând în considerare chiar factori precum impactul pe care îl are zborul tău asupra mediului, sau, de exemplu, dacă locația în care te vei caza are sau nu scări.

Astfel, arată New York Times, deși până acum acest lucru putea fi făcut inclusiv de Gemini, modelul de inteligenţă artificială la care a contribuit divizia DeepMind AI din cadrul Google, boții care folosesc inteligența artificială generativă, și care sunt special dedicați pentru a organiza călătorii, sunt chiar și mai performanți.

Publicația citată dă exemplu în acest sens planificatorul AI de călătorii Layla, care a achiziționat robotul Roam Around pentru construirea de itinerarii și care folosește website-uri de călătorii precum Skyscanner, Get Your Guide și chiar Booking, economisind astfel mult timp pentru utilizatorii care altfel ar trebui să navigheze ei înșiși prin aceste site-uri.

O simplă căutare în Layla arată de altfel că planificatorul are informații și despre destinații puțin umblate, sau chiar deloc cunoscute pentru turism, cum ar fi, spre exemplu, Focșani.

Având însă la dispoziție o cantitate foarte mare de informații, Layla recomandă cu ușurință locuri în care să iei masa sau locuri de cazare chiar și în astfel de localități.

Dacă ia însă în considerare destinații mult mai cunoscute, cum ar fi spre exemplu Ibiza, robotul listează inclusiv filme din această locație, ba chiar și un buget estimativ pentru perioada șederii sau media temperaturii pentru toată durata călătoriei.

Există însă și aplicații AI de planificare a călătoriilor care iau în calcul impactul asupra mediului, cum ar fi Cityplanner. Mai mult, această aplicație, care este gratuită, le face recomandări inclusiv persoanelor care, de exemplu, au o problemă în a urca scările.

Nișarea modului de a planifica o călătorie a avansat de altfel atât de mult, mai arată New York Times, încât există și aplicații care recomandă itinerarii pentru cei care preferă să călătorească pe bicicletă, sau chiar și pentru vegani.

Nu în ultimul rând, sursa citată explică și faptul că inclusiv platforme precum TripAdvisor sau Expedia folosesc acum motoare AI pentru planificarea călătoriilor, pentru a putea ține pasul cu competiția generată de aplicațiile mult mai noi, care folosesc inteligența artificială generativă.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

