Astfel, Fernando Muñoz este unul dintrei cei mai cunoscuti experti SEO din Spania, auditor si consultant pe search engine optimization, experimentat si in marketing online. Este investitor in qashops, OPTI si Farmacia.bio, membru SEMPO si speaker frecvent la unele dintre cele mai importante conferinte internationale. Fost profesor master class la Pompeu Fabra University, MIB si Kschool SEO, acesta se arata onorat de a putea impartasi din cunostintele sale audientei din Romania, de la ecomTEAM.

Vine din Belgia, s-a extins, treptat, in mai multe state din Europa, are mai multe startup-uri si experienta de 16 ani in eCommerce. Maarten Deboo, CEO Baldwin si Wizmo, “spune pe bune” ce functioneaza, si ce nu, la site-urile de eCommerce, cum sa faci marketing eficient, ce instrumente sa folosesti, dar si best (si worst) practices. Nu rata prezentarea si workshop-ul lui Maarten Deboo, aflat si el pentru prima oara la un eveniment de anvergura din .ro.

Florinel Chis are nu mai putin de 15 ani de experienta in eCommerce, “jucand” intr-una dintre cele mai concurentiale piete din lume – Marea Britanie -, timp de mai multi ani. S-a intors in Romania pentru a prelua conducerea ARMO, asociatia magazinelor online din tara. Florinel va fi prezent activ la ecomTEAM, oferind informatii, punctuale, despre eCommerce-ul romanesc.

Sorin Psatta si Matei Psatta sunt doi dintre cei mai cunoscuti si dinamici specialisti din zona de marketing. Cu o experienta cumulata de zeci de ani, acestia isi unesc fortele, ca tata si fiu, pentru a sustine un workshop de exceptie pe zona de marketing – o oportunitate pe care ecomTEAM v-o aduce in data de 23 martie.

Doi dintre cei mai buni specialisti pe zona de UI/UX din Romania vin de la Zitec, companie cu o crestere fulminanta in ultimii ani. Este vorba de Alex Axon si Catalin Stefanescu. Cu un portofoliu de zeci de client, atat din eCommerce dar si alte industrii, acestia vor sustine un workshop “hands on” pe zona de user interface/user experience.

Dupa ce a condus cel mai mare procesator de plati din Romania, PayU, Daniel Nicolescu are unul dintre cele mai promitatoare proiecte de pe piata de plati cu cardul – Symphopay. Afla de la ecomTEAM cum iti poate schimba business-ul un POS inteligent si ce influenta va avea in piata, dar si in ce directii ar trebui sa mearga eCommerce-ul romanesc, de la unul dintre cei mai experimentati antreprenori si manageri din Romania.

Structura ecomTEAM implica o prima zi dedicata studiilor exclusive de piata, a key speech-urilor si a dezbaterilor interactive, in timp ce a doua zi este dedicata workshop-urilor aplicate; acestea vor fi de “dificultate” medie spre ridicata, avand ca scop oferirea de informatii relevante, implementabile. In ambele zile vom pune accent pe interactiune si pe aflarea de informatii, in mod personalizat.

Printre speakeri se vor numara executivi din FAN Courier, Microsoft, dar si Valentin Radu, Omniconvert, unul dintre cei mai apreciati specialisti pe A/B testing. Nu vor lipsi antreprenorii din domenii conexe eCommerce, precum Ionut Grossu, Service-Return.com, dar si, bineinteles, magazine online si din zona de omnichannel.

