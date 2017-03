Live blogging de la ecomTEAM 2017, unul dintre cele mai importante evenimente regionale de e-commerce: declaratii in premiera ale sefului eBay pe regiune, prezentari, insight-uri si cifre de la cei mai importanti jucatori din industrie, in direct de la Brasov. Te tinem la curent cu tot ce se discuta in cele doua zile intense de e-commerce pur.