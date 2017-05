Fashion Days introduce in premiera optiunea Fit Finder, primul tool care sugereaza masura potrivita pentru clientii care cumpara online obiecte vestimentare si incaltaminte.

Optiunea a fost testata cu succes in ultimele luni, intr-un proiect pilot si a inclus un numar limitat de produse. Incepând cu luna aprilie, Fit Finder este accesibil clientilor Fashion Days pentru produsele disponibile din categoriile de imbracaminte si incaltaminte, prin versiunea de desktop a site-ului.

„Fit Finder este un diferentiator puternic in retailul de fashion online si introducerea acestuia in platforma Fashion Days face parte din strategia noastra de a veni in intâmpinarea clientilor cu solutii personalizate pentru ca experienta lor de shopping sa fie excelenta.

Aceasta tehnologie simplifica modul in care clientii isi aleg hainele si incaltamintea si poate fi privita chiar ca un consilier virtual. Pentru clientii Fashion Days este cel mai usor acum sa comande masura potrivita si sa se bucure de confortul shopping-ului online, fara sa isi faca griji ca produsul pe care si-l doresc nu li se potriveste”, spune Robert Berza, General Manager Fashion Days.

Optiunea a fost implementata la nivelul intregului site in urma rezultatelor proiectului pilot desfasurat in perioada decembrie 2016 – martie 2017, pe versiunea de desktop a platformei Fashion Days. In acest interval, rata de conversie pentru sesiunile de shopping ale clientilor care utilizau Fit Finder pentru a-si afla masura potrivita a fost mai mare cu aproximativ 10% fata de situatiile in care tool-ul nu a fost folosit.

Din datele disponibile in perioada analizata, profilul clientului care a utilizat tool-ul Fit Finder este orientat spre achizitie. Astfel, din totalul produselor adaugate in cos de clientii Fashion Days care au utilizat Fit Finder, doar 22,7% au fost eliminate inainte de finalizarea cumparaturilor. In acelasi timp, procentul de produse eliminate din cos inainte de finalizarea achizitiei de catre clientii care nu au utilizat acest tool a fost de 77,2%.

Interesul pentru completarea profilului a fost similar pentru femei si barbati, 72% dintre femeile, respectiv 67% dintre barbatii care au primit recomandarea de a folosit Fit Finder au facut-o.

„Ne asteptam ca femeile sa arate mai mult interes pentru acest instrument si sa isi faca profilul pentru a primi recomandarile Fit Finder, dar pe durata testelor pilot am observat ca tool-ul a fost si mai util barbatilor, care au luat mai repede decizia de a cumpara un produs,” spune Robert Berza.

In aceasta perioada, Fit Finder a fost utilizat cu precadere de clientii din Bucuresti si Ilfov, urmati de cei din judetele Cluj, Timis, Constanta si Brasov.

Cum gasesti masura potrivita cu Fit Finder

Pentru a primi sugestii pentru masura potrivita la haine si incaltaminte, clientii isi pot crea in platforma Fashion Days un profil care cuprinde informatii legate de vârsta, greutate, inaltime, forma siluetei, masura pe care o poarta in mod obisnuit la incaltamintea de la anumite branduri. Pe baza acestor informatii si in functie de brandul ales, tool-ul le sugereaza clientilor masura care a fost comandata cel mai des si cu cea mai mica rata de retur de persoane cu profile similare.

Recomandarile Fit Finder sunt facute pe baza unui algoritm de top in industria de fashion, care analizeaza informatii de la peste 15.000 de branduri internationale si 250 de milioane de date de achizitii si retururi plasate la nivel global. Algoritmul se bazeaza si pe analiza detaliata a potrivirii intre branduri pentru 10 milioane de obiecte vestimentare si de incaltaminte, pentru a oferi cele mai precise recomandari.