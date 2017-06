Operand initial o hala in Brasov, Frisbo a atras recent in sistemul sau de e-fulfillment o hala din Otopeni, iar acum porneste operatiunile si la Cluj-Napoca.

“Sistemul nostru de scalare nu se bazeaza pe achizitii sau constructii de hale, ci pe activarea spatiilor neutilizate astazi si introducerea lor in sistemul Frisbo, ca operatori de e-fulfillment. Acestea nu sunt neaparat pe harta spatiilor de inchiriat, dar pot produce mai mult in sistemul nostru decat prin inchiriere”, explica Bogdan Colceriu, Fondator Frisbo.

Omul de afaceri clujean Mircea Ilea a ales sa investeasca 250.000 euro in Frisbo, fiind atras de potentialul e-fulfiller-ului intr-o piata inca emergenta.

“E-fulfillmentul este inca la inceputuri in Romania si deserveste la randul sau o alta piata care mai are mult de crescut, ecommerce-ul. Ca atare, cred ca prin cateva decizii inspirate, Frisbo poate ajunge departe”, adauga Mircea Ilea.

Planul Frisbo pe termen lung este dezvoltarea la nivel regional, prima piata vizata si abordata in acest sens fiind cea din Bulgaria.

“Acest sistem de scalare ne permite sa intram usor in alte piete, insa nu putem face asta pana nu ne consolidam in Romania si nu ne asiguram ca avem suficienti clienti pentru a umple toate aceste spatii diponibile local. Este adevarat, insa, ca am demarat primele discutii pentru o hala in Bulgaria”, spune Bogdan Colceriu.

Frisbo ofera servicii complete de e-fulfillment, de la depozitare, pick&pack, facturare, emitere AVB, livrare, si pana la call center dedicat.