Amazon.com cumpara retailerul american de alimente Whole Foods Market, intr-un acord in valoare de 13,7 miliarde de dolari, care include si datoriile acestuia, transmite Reuters, citat de News.ro .

Oferta de 42 de dolari pe actiune este cu 27% peste cotatia actiunilor Whole Foods Market atinsa la inchiderea tranzactiilor de joi.

Excluzand datoriile, acordul este evaluat la 13,39 de miliarde de dolari.

Retailerul va continua sa opereze magazinele sub brandul Whole Foods Market, au precizat cele doua companii.

Amazon si Whole Foods anticipeaza ca tranzactia va fi finalizata in a doua jumatate a acestui an.

Sursa foto: Shutterstock/ Ken Wolter