Ioana Selner a cochetat cu jurnalismul, dar si cu antreprenoriatul, inca din copilarie. La 7 ani, vindea colegilor un “ziar” de 4 pagini scris de ea iar la 14 ani era parte din echipa Radio Resita, asa ca Facultatea de Jurnalism a fost alegerea naturala. Dupa mai multi ani de experienta in TV, astazi are propria ei agentie de PR, organizeaza nunti pe plaja in Grecia si deruleaza proiectul Antreprenor cu Zambet, care conecteaza oameni de afaceri romani cu cei din strainatate.

“Orice poveste incepe cu “a fost odata”. A ta nu s-a intamplat demult. Intr-una din zilele senine, curajul si pasiunea te luau de mana si te purtau spre nu stii ce zari. Cu fiecare clipa simteai cum totul incepea sa prinda contur. Porneai la drum sa descoperi lumea, lumea antreprenoriatului. Fiecare afacere e o poveste, iar tu, antreprenorule, esti un actor pe scena propriului business. Desi uneori simti ca ritmul e ametitor, iar scenariul a scapat de sub control, de fiecare data iti joci piesa pana la capat. Respiratia iti ingheata pentru o clipa, cand te gandesti la succes international, cand se deschide cortina si trebuie sa-ti spui povestea in fata unor spectatori straini. Chiar daca de ceva vreme exersezi in culise, privirea iti tradeaza emotia, pentru ca acum ai ocazia sa-ti faci intrarea pe covorul antreprenoriatului international.”

Aceasta nu este prezentarea unei piese de teatru, ci a comunitatii Antreprenor cu zmbet, despre care Ioana spune ca a pornit din nevoia personala de extindere a businessului de comunicare si PR.

“Eram constienta ca nu pot merge la o companie sa ii spui cat de profi sunt si asa a pornit ideea acestui proiect. Reunesc antreprenorii romani si straini in cadrul unui eveniment international si in acest fel fac transferul de incredere. Conferintele internationale organizate pana acum (Londra, Viena, Dubai urmeaza Salonic, Tokyo si New York) sunt un balon de oxigen pentru a trece la urmatorul nivel al afacerii pentru multi tineri antreprenori romani. Antreprenor cu Zambet este pentru cei care stiu sa aduca valoare prin ceea ce fac, pentru cei care sunt deschisi la oportunitati, pentru cei care nu se impiedica in invidii, frustrari, pesimisme sau stereotipii – caracteristici ale oamenilor limitati”, a declarant Ioana, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Conceptul isi propune sa aduca in prim-plan tinerii afaceristi romani, care sunt opened-minded, care stiu sa zambeasca, sa construiasca si relatii umane dincolo de ”armura” de business.

Afaceri cu zambet

Ioana spune ca toate proiectele sale – Garajul de PR, Antreprenor cu Zambet sau Nunta pe plaja, sunt dorinte si pasiune pura, transformate in realitate, cu ajutorul curajului si al gandirii pozitive.

“Imi “parchez ideile” in campanii de comunicare pentru clienti din tara si din strainatate, la conferinte internationale, la evenimente de afaceri si in paginile mass-media de business. Ma straduiesc sa transform fiecare intalnire intr-o poveste... memorabila. Garajul de PR e targetat pentru IMM-urile din Romania, care nu au bugete sa plateasca astfel de servicii unor agentii mari”, a explicat antreprenoarea. Firma sa de comunicare si PR a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 50.000 de euro, iar obiectivele pentru anul viitor sunt de crestere.

Cele mai mari provocari intampinate in cariera au fost legate de bani. A trebuit sa gaseasca solutii de finantare ca sa isi puna ideile in aplicare si a descoperit tot felul de variante, cum ar fi barterele sau parteneriatele, care au ajutat-o sa mearga mai departe.

Ioana crede orice este posibil,daca iti doresti cu adevarat si face toate lucrurile cu pasiune, cu suflet, pentru ca fiecare proiect este o parte din ea.

“Sufletul unei femei e un infinit, o goana dupa implinirea personala si profesionala, iar la femeia antreprenor se adauga un plus de incredere condimentat cu cateva picaturi de responsabilitate, energie si creativitate. Antreprenorii se feresc sa-si recunoasca propriile slabiciuni, se comporta formal si standardizat si astfel uita sa fie oameni. Poate tocmai asta e elementul care ma diferentiaza: sunt vesela, plina de energie, zambesc mult si des, rad cu pofta ori de cate ori am ocazia. Sunt omul pentru care viata n-are rigori, n-are stereotipii, nici limite, ci doar oportunitati de a invata, de a ma dezvolta si de a trai clipa”, mai spune tanara antreprenoare.

Desi fiecare azi aduce multe schimbari, care sunt, de fapt, modalitati de a invata si evolua, Ioana Selner spune ca nu ar schimba nimic la structura sa de antreprenor. Il citeaza pe Steve Jobs, care spunea ca lumea este a unor nebuni care se incapataneaza sa schimbe lumea si multi dintre ei chiar reusesc.

“Pentru mine, atitudinea pozitiva si felul in care privesc viata sunt cele care ma ajuta sa imi ating obiectivele in business. Sa gestionezi 3 afaceri diferite nu e usor, dar intr-o mana de om e suficienta energie, pasiune si determinare ca sa le fac fata. Sunt receptiva la schimbari in business, ma adaptez usor la schimbare, dar imi pastrez valorile umane”.

De fapt, Steve Jobs si Richard Branson sunt liderii pe care ii admira, pentru curajul, nonconformismul si dorinta lor de reusita.

Calatoriile, pasiunea transformata in business

Calatoriile sunt pasiunea Ioanei, care spunea ca vrea sa se faca turist, in copilarie. Proiectele sale o ajuta sa calatoreasca 80 – 90% din timp.

“Cu proiectul Antreprenor cu Zambet umblu prin locurile, in care organizez conferintele plus ca sunt invitata la tot felul de conferinte ca speaker, iar cu proiectul Nunta pe Plaja, vara ma mut la malul marii (vreo 3-4 luni)”, explica aceasta.

De asemenea, ii place sa citeasca si are tot timpul o carte cu ea. Este pasionata de politica externa si diplomatie, astfel ca citeste foarte mult despre Putin, Obama, Coreea de Nord, Somalia, Cuba, evrei, refugiati.

Evita sa faca o recomandare de carti, desi sunt foarte multe variante, de la cele scrise de Kyosaki la Seth Godin, Richard Brandson, Steve Jobs, Spencer John, Simon Sinek. “Cel mai important e sa iti traiesti viata si sa-ti conduci afacerea dupa instinct si dupa valorile tale. Sunt unii care traiesc din carti si toata ziua recita din carti. Viata mea e o carte deschisa, in care zilnic imi adaug pagini la propria poveste”.

Ioana se bucura ca tot mai multe femei aleg calea antreprenoriatului. “Faptul ca romancele au curajul sa-si ia lumea-n cap si sa dezvolte un business e o dovada de maturizare a societatii, in care traim si de spargere a stereotipiilor”, explica ea. Chiar isi doreste sa vada in societate tot mai multi antreprenori, care sa contrinuie la schimbarea in bine a Romaniei. Crede in potentialul Romaniei, spune ca tara noastra are multe de oferit si, tocmai de aceea, nu a profitat de niciuna dintre ocaziile de a pleca din tara.