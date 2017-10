"Pentru un producator mic este foarte greu ca totul sa se traduca in <<discount>>, iar tensiunea care vine dinspre retail este <<vrem discount care sa inlocuiasca servicii>> si asta va fi principala zona de modificari legislative care va influenta viata retailului. Trebuie sa ne uitam la ce fac autoritatile si, din pacate, se duc in zona in care vor sa controleze foarte mult si sa impuna sanctiuni mai mult decat sa controleze si sa dea niste recomandari", spune Catalin Suliman, partener PeliFilip.

Catalin Suliman sustine ca activitatea Consiliului Concurentei s-a axat foarte mult pe retailerii moderni si mai putin in zona de traditional, "dar daca cineva se uita atent la zona de traditional o sa vada ca problemele sunt oarecum similare, doar discutiile sunt diferite. Problemele sunt oarecum aceleasi numai ca modul in care ele se manifesta in piata este diferit si cred ca suntem intr-o zona in care retailul traditional inca nu este pregatit pentru Consiliul Concurentei".

Credit foto: Ovidiu Udrescu