Comertul online este foarte slab dezvoltat in Romania comparativ cu tarile dezvoltate din Europa si nu numai. Insa tocmai de aceea potentialul este urias. CEO-ul eMAG, Iulian Stanciu, vede schimbari masive in comportamentul clientilor in perioada urmatoare, avand in vedere avantajele cumparaturilor online. El a dat ca exemplu zona de fashion unde diferenta de pret dintre online si magazin fizic este de la simplu la dublu. Stanciu a prezentat, in cadrul conferintei retailArena 2017, organizata de wall-street.ro, stadiul dar si comertului electronic.

Reprezentantul eMAG a prezentat o serie de date din care reiese ca, in 2016, in Romania comertul electronic reprezenta doar 3,2% din total retail, comparative cu peste 10% in Marea Britanie si 8,5% in Germania.

“Pentru e-commerce, cred ca suntem abia la inceput. Sa luam o zona care in Romania este jos in online, dar este sus in afara – zona de fashion. Preturile in magazine offline in zona de fashion (se formeaza asa –n.r.) se ia costul, se inmulteste cu trei si rezulta pretul de la raft. In online, este cost plus 20%-30%. Diferenta de pret este de la simplu la dublu. Deci, in momentul in care zona de fashion va creste, si va creste prin gama, prin servicii foarte bune, oamenii vor veni din ce in ce mai mult in zona online. Daca va uitati la mall-uri, jumatate din spatii sunt magazine de fashion. In acel moment, diferenta va fi vizibila, din ce in ce mai multe vanzari se vor muta in online, presiunea va fi din ce in ce mai mare pe retail. Spun ca este abia inceputul si vom vedea schimbari masive in ceea ce priveste comportamentul oamenilor, dar si in retail-ul traditional”, a explicat Stanciu.

In opinia sa, principalul trend in comertul online este reprezentat de migrarea catre mobil care, in 3 ani, va ajunge aproape de 80% din total trafic, atat la eMAG cat si in intreaga piata.

Digitalizarea serviciilor publice in Romania, la coada Europei

Referindu-se la provocarile cu care se confrunta piata romaneasca in acest domeniu, Stanciu a mentionat digitalizarea servciiilor publice (unde Romania se afla pe ultimul loc in UE), pe termen scurt, si educatia, pe termen lung.

“Exista la Comisia Europeana un index care arata gradul de digitalizare a tarii. Daca am face o comparatie cu lumea fizica, este un index al infrastructurii si arata cat de mult se poate dezvolta e-commerce pe infrastructura actuala”, a punctat Stanciu.

Tara noastra se afla pe ultimul loc dupa acest index, calculat pe baza a cinci componente: conectivitatea (gradul de penetrare a Internetului la nivel de gospodarii – stam destul de jos si din cauza unui procent mare de gospodarii din mediul rural), capital uman (gradul de competente dobandite de oameni despre tehnologie si despite economia digitala – nu stam prea bine), utilizarea serviciilor de Internet, utilizarea tehnologiei de catre companii (stam destul de jos, una din cauze fiind semnatura digitala) si digitalizarea serviciilor publice.

Din punct de vedere al indicatorilor care sustin dezvoltarea comertului electronic, Romania este de 4 – 5 ori sub tarile din Europa de Vest la PIB/locuitor (dar suntem in crestere, ne apropiem de 10.000 de euro de la 8.600 de euro anul trecut), iar la capitolul venit disponibil se remarca, de asemenea, o crestere constanta de la an la an.

Referitor la activitatea eMAG, Iulian Stanciu a explicat ca are in portofoliu, in acest moment, aproape 3 milioane de produse, se asteapta la peste 50 de milioane de vizite in noiembrie, si la o crestere de 50% a numarului de vizite de la an la an.

“Trendul general a fost ca oamenii sa caute informatie din ce in ce mai mult la magazinul online, peste motoarele de cautare, iar acest trend creste. L-am vazut si in SUA unde, spre exemplu, 55% din cautarile de produs se afla pe Amazon, doar 25% pe Google”, a mai spus Stanciu.

