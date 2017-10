Magazinele fizice sunt preferate de catre romanii de peste 18 ani intr-o proportie covarsitoare (95%), in timp ce membrii generatiilor mileniala si Z ies din casa pentru a face cumparaturi in proportie de 90%, potrivit studiului ”Tendintele consumatorului modern online & offline”, prezentat in exclusivitate de catre Oana Ilie, reseach manager in cadrul companiei iSense Solutions, in a doua zi a evenimentului retailArena 2017. In cazul produselor nealimentare, ponderea magazinelor fizice este mult mai scazuta – 62% in cazul romanilor peste 18 ani si 52% in cazul generatiilor mileniala si Z.

”Noile generatii, ai caror membri au varste cuprinse intre 18 si 34 de ani, au luat contact cu tehnologia mult mai devreme decat cei peste 34 de ani, iar cei care vin din urma au acest contact inca si mai devreme. Pentru viitoarele magazine online, sfatul nostru este sa se concentreze si pe categoriile pe care romanii prefera inca sa le cumpere din magazinele fizice”, spune Oana Ilie.

Principalele motive pentru care romanii cumpara produse din magazinele fizice sunt faptul ca oamenii pot vedea si testa produsul, rapiditatea cu care-l obtin, experienta la cumparaturi in sine si lipsa unor cheltuieli suplimentare cu transportul.

”Comunicati avantajele cumparaturilor online si anume posibilitatea de a compara mai multe produse similare fara a fi nevoie sa colinzi tot orasul pentru asta, comoditatea, rapiditatea crescuta a achizitiei si varietatea mai mare a produselor”, s-a adresat Oana Ilie participantilor la retailArena 2017.

Suma medie cheltuita de romani in magazinele fizice este de 135 de lei pentru o sesiune de cumparaturi, in timp ce in cazul achizitiilor facute online, aceasta suma este mai mare, respectiv 175 de lei. Pretul ramane cel mai important criteriu in privinta deciziei de achizitie, indiferent daca aceasta este facuta online sau offline, caracteristicile produsului vin pe locul al doilea si sunt urmate, in ordine, de termenul de valabilitate, marca, materialel sau ingredientele continute si aspect, potrivit studiului mentionat.