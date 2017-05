Tinerii romani trebuie invete sa investeasca si sa economiseasca pe cont propriu, in conditiile in care statul nu va mai avea suficiente resurse pentru a sustine populatia la pensionare, subliniaza Dragos Neacsu, presedintele Erste Asset Management (AM), cel mai mare administrator de fonduri din Romania, cu active nete de 7,8 miliarde lei.

“Datele demografice din prezent arata un lucru cert: o persoana tanara trebuie sa devina responsabila de viitorul sau financiar foarte devreme deoarece nu se mai poate baza pe sprijinul statului, asa cum s-au bazat generatiile anterioare in ceea ce priveste oferta locurilor de munca, asigurarea serviciilor de sanatate si a perioadei de pensie”, a mentionat Neacsu la Scoala de Bani.

Anterior, reprezentantii fondurilor de pensii private au aratat ca daca in momentul de fata avem 1,3 pensionari pentru un angajat, in anul 2032 respectivul raport se va deteriora semnificativ si fiecare angajat va ajunge sa sustina pana la 2,5 pensionari. Urmarea va fi o presiune excesiva asupra sistemului public de pensii, de tip "pay as you go", prin care angajatii de astazi platesc pentru pensionarii curenti.

“Tinerii, in special, trebuie sa se gandeasca la investitiile in fondurile mutuale cat mai din timp. Le spun mereu studentilor ca am sa le dau o veste proasta, dar adevarata: trebuie sa se ocupe foarte devreme de tot ce inseamna pregatirea lor financiara pentru a putea sa-si rezolve nevoile financiare pe care le vor intampina de-a lungul vieti”, spune Dragos Necsu.

Seful Erste Asset Management le recomanda investitorilor incepatori sa isi aleaga primul fond de investitii in primul rand in functie de propriul profil de risc si nu inainte de a citi cu atentie informatiile de baza despre respectivele fonduri pe website-urile administratorilor de fonduri.

“Pentru cei care se uita pentru prima data la un fond de investitii, recomandarea mea este sa verifice pe site-urile administratorilor cele doua pagini de sinteza, unde pot vedea o serie de informatii precum cheltuielile cu administrarea, o istorie a castigurilor anterioare si o incadrare pe o scala de risc universala la nivel european, de 7 trepte: 1 pentru fondurile cu cel mai redus risc, si 7 pentru cele mai riscante fonduri”, a declarat Neacsu.

In general, fondurile cu grad de risc mai ridicat, precum cele de actiuni, ofera un potential de castig mai mare, in vreme ce fondurile cu risc scazut, precum cele de obligatiuni, aduc randamente care depasesc doar usor dobanda bancara.

In ultimele 12 luni, fondurile de obligatiuni vandute in Romania au generat castiguri curpinse intre 2 si 3%, in timp ce fondurile de actiuni au adus castiguri de chiar si peste 20% - toate acestea in conditiile in care marile banci locale rareori mai ofera dobanzi anuale mai mari de 1% pe an pentru depozitele la termen.

Urmariti pe Scoala de Bani si primul material video cu Dragos Neacsu pentru a descoperi miturile create in jurul fondurilor mutuale.