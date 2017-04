Doar 4% dintre adulti stiu "cate ceva" despre fondurile mutuale, desi aceste investitii, care pot fi accesate cu doar 100 de lei, pot aduce randamente mai bune decat depozitele bancare. Dragos Neacsu, director general executiv la Erste Asset Management, a explicat la Scoala de Bani care sunt miturile care tin romanii departe de oportunitati considerate firesti in Occident.

Fondurile de investitii sau fondurile mutuale sunt cea mai democrata forma de participare la piata de capital, spune expertul Erste. In limbajul specific industriei, fondurile sunt organisme de plasament colectiv, ceea ce inseamna ca aduna investitiile mai multor persoane fizice sau juridice, investitii care apoi sunt date spre administrare unui manager de fond.

Urmareste integral materialul video despre fondurile de investitii pe Scoala de Bani.

Care sunt cele mai populare tipuri de fonduri de investitii

Mai jos sunt cele mai populare tipuri de fonduri prezente in Romania, administrate atat de companii romanesti, cat si de filiale ale unor administratori inregistrati in strainatate:

Fondurile de piata monetara plaseaza bani predominant in depozite bancare.

plaseaza bani predominant in depozite bancare. Fondurile de obligatiuni au plasamente in instrumente cu venit fix: obligatiuni emise de trezoreriile unor state, cum ar fi Ministerul de Finante al Romaniei, sau obligatiuni emise de diverse companii care aleg in acest fel sa se finanteze (obligatiuni corporative). Mai pot exista si obligatiuni municipale, cand primariile sau asociatiile unor autoritati locale se pot aduna in jurul unui proiect si se finanteaza prin aceste emisiuni.

au plasamente in instrumente cu venit fix: obligatiuni emise de trezoreriile unor state, cum ar fi Ministerul de Finante al Romaniei, sau obligatiuni emise de diverse companii care aleg in acest fel sa se finanteze (obligatiuni corporative). Mai pot exista si obligatiuni municipale, cand primariile sau asociatiile unor autoritati locale se pot aduna in jurul unui proiect si se finanteaza prin aceste emisiuni. Fondurile mixte sau multi-asset au ponderi diferite intre instrumentele cu venit fix si incep sa apara si plasamentele in actiuni cotate la o bursa de valori, cum este Bursa de Valori Bucuresti, dar si la bursele internationale.

au ponderi diferite intre instrumentele cu venit fix si incep sa apara si plasamentele in actiuni cotate la o bursa de valori, cum este Bursa de Valori Bucuresti, dar si la bursele internationale. Fondurile de actiuni sunt cele care investesc predominant in actiuni cotate la bursa.

Inainte de a lua o decizie de investitie, specialistul Erste recomanda oricarui client care isi doreste sa investeasca in fonduri mutuale sa citeasca prospectul fondului in care va plasa bani, document care exista pe website-ul administratorului si intr-o forma simplificata, de numai 2-3 pagini. Acest prospect defineste tipul fondului, strategia adoptata de managerul de fond, profilul de risc, pietele pe care activeaza si tipul de active in care banii sunt plasati.

In functie de profilul de risc, administratorul de fonduri iti va prezenta oferte mai diversificate sau mai restranse, care sa se coreleze cu apetitul fata de risc al fiecarui client. "In masura in care vorbim de un profil de risc ridicat sau orientat spe crestere, vorbim de oameni tineri, cu un orizont lung de plasament si, eventual, cu cel putin studii universitare. Atunci putem sa mergem catre fondurile de actiuni sau chiar in fondurile alternative de investitii, adica cele care plaseaza bani in active mai putin lichide", a explicat Dragos Neacsu.

Miturile legate de investitia in fonduri mutuale

"Exista un mit foarte puternic inradacinat in mintea romanilor, chiar si in randul celor cu educatie medie si peste medie, din mediul urban, grupa de varsta 25 si 55 de ani [...] ceea ce ne-a izbit este faptul ca peste 55% dintre cei care au raspuns la aceste chestionare facute unu la unu spun ca, in perceptia lor, fondurile se adreseaza celor cu foarte multi bani. Este un mit. Indiferent de profilul de risc, indiferent de grupa de varsta, indiferent de gradul de educatie, exista oferte solvabile pe aceasta piata", declara Dragos Neacsu, precizand in acelasi timp ca romanii se asteptau sa aiba acces la fondurile mutuale doar daca aveau sume de investit cuprinse intre 1.000 si 100.000 de euro.

Pentru a ajunge sa investesti intr-un fond mutual in Romania, nu ai nevoie de mai mult de 100 de lei.

In prezent, potrivit sondajelor, doar 4% din populatia adulta stie ceva despre fondurile mutuale, ceea ce reprezinta un handicap al pietei romanesti.

Un alt mit care afecteaza gradul scazut de penetrare al fondurilor de investitii in finantele personale ale romanilor este si cel al lichiditatii.

Fata de mult mai cunoscutele depozite bancare, unde sunt peste 8 milioane de deponenti in sistemul bancar, fondurile mutuale au atras circa 340.000 de romani, acestia "avand acces continuu la banii investiti, spre deosebire de un depozit bancar unde trebuie sa astepte pana la un anumit termen agreat" pentru a incasa dobanda (3 luni, 6 luni, 1 an).

"In cazul fondurilor mutuale, oricand poti face rascumparari, oricand poti face subscrieri, fie direct la administrator, fie prin intermediul retelei bancare prin care se distribuie respectivele fonduri si, in termen de 2 zile lucratoare, toti administratorii din piata au obligatia sa faca accesibile sumele corespunzatoare acestor rascumparari", subliniaza directorul Erste Asset Management.

La ce comisioane te poti astepta cand investesti in fonduri mutuale

In ceea ce priveste comisioanele percepute de administratorii de fonduri, acestea sunt in general de 3 feluri: comisionul de subscriere, de administrare si (eventual) comisionul de rascumparare.

Din perspectiva pietei romanesti, spune Neacsu, comisioanele de rascumparare sunt practicate pe baza de exceptie, majoritatea administratorilor renuntand la acestea.

Comisioanele de subscriere pot avea valoarea zero la fondurile de piata monetara, pot urca la fondurile de obligatiuni pana la 0,1% - 0,2%, in functie de moneda in care sunt denominate fondurile, ajung sa fie ceva mai mari, peste 1%, la fonduri mixte, si pot ajunge si la 2% la fondurile de actiuni.

Comisioanele de administrare, in schimb, variaza destul de mult in functie de tipul fondului si de administrator.

"Cele mai mari comisioane sunt in zona de 2 - 2,5% si evident sunt la activele cele mai riscante (fondurile de actiuni), acolo unde costurile cu tranzactionarea pe diverse piete sunt ridicate. Sunt mai mici, 0,5% - 1%, atunci cand vorbim de fondurile de obligatiuni si cele de piata monetara", atrage atentia managerul fondurilor Erste.

Sursa foto: KUMOHD_Shutterstock