Contabilii si consultantii fiscali au, din nou, multa treaba. Dupa impozitul pe gospodarie, taxa pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate (varianta petru salariile mari), trecute la “discutate si uitate”, noua varianta a taxei de solidaritate, aplicata pentru toti angajatii, indiferent de nivelul salariului, ii baga din nou in calcule. Si aceste calcule arata ca, dupa mutarea contributiilor si aplicarea taxei de 2%, fie angajatul pierde consistent la net, fie angajatorul plateste contributii mai mari, daca majoreaza brutul angajatului.

Andree Berceanu, HR manager Vulpoi & Toader Management SR, a realizat pentru wall-street.ro doua simulari, una pe un salariu brut de 3.000 de lei si alta pentru 7.000 de lei, din care reiese clar ce se intampla cu salarile de anul viitor, dupa aplicarea masurilor anuntate de guvernanti.

Concret, pentru un salariu brut de 3.000 de lei in prezent (aproape de salariul mediu brut pe economie), angajatorul are un cost total de 3.684 lei, iar angajatul primeste “in mana” 2.104 lei lunar.

De anul viitor, daca angajatorul nu majoreaza brutul (adica ramane la 3.000 de lei), dupa mutarea contributiilor salariatul ramane cu un net de 1.755 lei. In schimb, costul total al angajatorului scade la 3.060 lei.

In schimb, daca angajatorul creste brutul pentru a absorbi mutarea contributiilor, iar angajatul sa ramana cu aproximativ acelasi net ca in prezent (2.155 lei pe luna), costul total al angajatorului urca la 3.758 lei, cu 74 de lei mai mult decat in prezent.

Pentru salarii mai mari, discrepanta este in consecinta. La un brut actual de 7.000 de lei si un net de 4.910 lei, costul angajatorului este de 8.595 de lei.

In 2018, in cazul in care brutul nu se mareste, netul salariatului scade la 4.095 lei (diferenta mai mare de 800 de lei lunar). Daca angajatorul majoreaza brutul, si costurile sale totale urca la 8.767 lei (cu 172 de lei peste cel din prezent).

“S-au luat in calcul prevederile Programului de Guvernare pentru anii 2017 – 2020 cu privire la reducerea contributiilor la nivelul a 35%. Este adevarat ca nu exista o prevedere privind procentul concret al fiecareia (ma refer aici la procentul pentru CAS si pentru CASS), astfel incat am mers pe supozitia ca CAS ar putea ajunge la 25%, iar CASS la nivelul a 10%. Oricum modificarea procentelor intre cele doua contributii nu afecteaza calculul atata timp cat nivelul total ramane 35%. In concluzie, salariul net va fi afectat daca respectam cele de mai sus. Pentru a nu se ajunge la diminuarea salariului net angajatorul va fi nevoit sa mareasca salariul brut al salariatului pana la aproximativ valoarea costului total aferent anului 2017”, a explicat Andreea Berceanu.

Potrivit acesteia, din anuntul Ministerului Finantelor Publice cu privire la contributia de solidaritate sociala se poate deduce ca vor fi eliminate anumite contributii din sarcina angajatorului, respectiv somaj, fondul de garantare, contributia pentru concedii si indemnizatii, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale. In schimb, taxa de solidaritate de 2% se va aplica la fondul de salarii.

