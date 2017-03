Ca directii de marketing, poate surprinzator, Facebook nu converteste atat de bine precum AdSense sau TV-ul, puncteaza Radu Balaceanu, country manager Foodpanda Romania. "Hainele, de exemplu, merg bine pe Facebook - mancarea, nu prea. Campaniile de AdWords functioneaza si ele, GDN (Google Display Network) merge si mai bine", spune Radu.



Compania are in plan anul acesta sa intre in mai multe orase ale tarii, acum luand in calcul cresterea "agresivitatii" la Brasov si Sibiu. In acest sens, compania face ceva deosebit - "luam la pas si mergem prin orase", spune, zambind, Radu. Evident, iau in calcul si populatia, densitatea, sex, varste, potential economic si asa mai departe. "Luam zonele importante, cartierele de business, la pas. Mergem la pranz si vorbim cu oamenii, vedem ce fac - ies afara sa manance, sau stau in birou. Ce oportunitati au de a manca in jurul birourilor. In centru - este plin cand ploua, sau nu? Este plin la pranz, sau nu?".



Aceste lucruri, spune Radu, nu le poti face prin interviuri telefonice, contactul fata in fata, intrebarile in persoana, fiind de neinlocuit.

Asteptari de la Guvern

"Astept predictibilitate, care nu exista in momentul de fata. Parerea mea personala este ca se schimba legi pe banda rulanta si companiile nu isi mai pot face un plan eficient. La 1 ianuarie, cand au schimbat legea cu salarizare, peste plafon, toate companiile care au top management au trebuit sa isi refaca planurile, sa gaseasca de undeva bani! In nicio tara dezvoltata nu se face chestiunea asta fara consultari cu companii, sau fara a anunta cu cel putin 6 luni inainte, sa-ti faci bugetarea!".



Mai mult, cu jumatate de glas, Radu Balaceanu adauga "...si poate ceva mai mult...respect".

Ce trebuie sa iei in calcul daca vrei sa devii partener Foodpanda? Ce fel de restaurante accepta platforma si ce schimbari de strategie iau in calcul anul acesta? Afla din interviul cu Radu Balaceanu.