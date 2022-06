Investiții în agricultura românească: Agroland bagă două milioane de euro în fermele de la Mihăilești și Caransebeș

Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial românesc de retail, agricultură și alimentație, investește peste 2 milioane euro în deschiderea de magazine Agroland MEGA, un milion de euro, în extinderea capacității fermelor de la Mihăilești și peste un milion de euro, în recent preluata fabrică de furaje de la Caransebeș. ”Vom continua să investim în dezvoltarea platformei avicole de la Mihăilești și ne-am propus ca în 2022 să ne poziționăm în top cinci cei mai mari producători naționali de ouă de consum”, a declarat Horia Cardoș, fondator și director general al rețelei Agroland.

Cardoș susține că 2022 este un an al reechilibrării comparativ cu 2021, Agroland vrând să devină unul dintre primii cinci producători naționali de ouă și pui. În plus, acesta a menționat că Mihăileștiul și Caransebeșul sunt pe lista de priorități în ceea ce privește investițiile.

”Cred că 2022 va însemna, printre altele, și o reechilibrare în plus - față de ce am reușit în 2021 - a vânzărilor înregistrate în cele două semestre, ca pondere, unul în comparație cu celălalt. Vom continua să investim în dezvoltarea platformei avicole de la Mihăilești și ne-am propus ca în 2022 să ne poziționăm în top cinci cei mai mari producători naționali de ouă de consum. În ceea ce privește puii de o zi suntem deja între primii cinci producători de pe piață, fără a lua în considerare incubațiile avicole integrate”, a explicat fondatorul companiei, pentru wall-street.ro.

De asemenea, în 2022 Agroland va continua și strategia de dezvoltare a rețelei de magazine, deschizând noi Agroland MEGA în apropierea marilor orașe.

”Cu siguranță că vom continua să deschidem noi magazine de tip MEGA. Conceptul Pet&Garden este unic în România și este cel mai dinamic din vestul Europei, în ceea ce privește retailul specializat. Până la sfârșitul anului viitor, ne-am propus să atingem 30 de magazine MEGA deschise, așadar vrem să deschidem încă 14, pe parcursul lui 2022, și să devenim astfel cel mai important jucător din regiunea ECE. Magazinele vor fi inaugurate pe tot parcursul anului, la fel ca în 2021”, a adăugat Cardoș.

Agroland în străinătate

Cardoș admite că țările vecine României și nu numai reprezintă un interes major pentru dezvoltarea businessului. Pentru moment, însă, România rămâne principala piață de desfacere pentru afacerea sa.

”În 2020, am studiat mai multe țări, în vederea extinderii, printre care Ungaria, Bulgaria și Serbia și am inițiat discuții. Totuși, decizia pe care am luat-o atunci a fost ca, cel puțin până la finele lui 2022 – începutul lui 2023, să ne concentrăm exclusiv pe piața internă. Consolidarea poziției noastre aici, creșterea numărului de magazine MEGA, intrarea pe alte segmente - cum sunt cel al producției de ouă, carne, nutrețuri etc. - sunt etape importante, cărora vreau să le acordăm atenția cuvenită”, a completat acesta.

Totuși, Cardoș acuză lipsa de acțiune a autorităților române în ceea ce privește susținerea extinderii businessurilor românești.

”Din păcate, nu putem conta prea mult pe sprijinul autorităților, care chiar dacă își doresc acest lucru, nu au reușit până acum să creeze o strategie coerentă prin care să-i ajute pe antreprenorii dornici să-și extindă business-urile în afara granițelor. Așadar, înainte de a ieși pe piețele externe, rețeaua Agroland trebuie să aibă o poziție foarte solidă în România”, a explicat Cardoș.

Agroland la Bursă

Acțiunile Agroland Business System sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu data de 1 martie 2021 și se tranzacționează sub simbolul AG. Compania are o capitalizare de piață de peste 170 milioane de lei, iar începând cu data de 11 octombrie 2021, acțiunile AG sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de BVB pentru piața AeRO.

Acțiunile Agroland Agribusiness SA sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu data de 15 iunie 2021 și se tranzacționează sub simbolul AAB. Compania are o capitalizare de piață de peste 30 milioane de lei, iar începând cu data de 11 octombrie 2021, acțiunile AAB sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de BVB pentru piața AeRO.

”Ne dorim ca prețul acțiunilor companiilor noastre, cu simbolurile AG și AAB, să fie mereu în creștere pe parcursul anului, deoarece acest lucru ar reflecta conjunctura foarte bună în care se află cele două companii ale noastre. Cred că 2022 va fi un an interesant din punct de vedere al crizelor preconizate”, a mai spus fondatorul.

În prezent, Agroland are trei mari game de produse:

cele destinate îngrijirii grădinii,

cele dedicate animalelor de companie,

produsele care țin de hobby farming și destinate întreținerii casei și gospodăriei.

În magazinele de tip MEGA, care sunt mai mari cu circa 300% decât cele tradiționale, există aproximativ 3.000 de poduse. În 2021, compania a deschis 12 magazine de tip MEGA, cele mai multe inaugurate într-un singur an, și a încheiat primele trei trimestre cu cifra de afaceri care a crescut cu 12% față de același interval din 2020 și a ajuns la 189,4 milioane lei. A raportat, tot pentru primele nouă luni din 2021, venituri consolidate din exploatare în valoare de 193,4 milioane lei și a demarat un program de investiții de peste 12,5 milioane lei, în extinderea capacității de producție a platformei Avicola Mihăilești.

