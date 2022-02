Grupul Agroland estimează o cifră de afaceri de 241 milioane de lei în 2022

Compania are în vedere investiții totale de aproximativ 17 milioane de lei în 2022, axate pe deschiderea de noi magazine, extinderea afacerii avicole, modernizarea fabricii de furaje de la Caransebeș și dezvoltarea magazinului online.

Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial românesc de retail, agricultură și alimentație, estimează o cifră de afaceri de 241 milioane de lei în 2022, EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare, n.r.) de 20,7 milioane de lei și un profit net de 13 milioane de lei.

„În 2022, dorim să consolidăm poziția Agroland în România prin continuarea dezvoltării accelerate pentru toate liniile noastre de business. Totodată, vom continua să creștem numărul de angajați, vom întări echipa de conducere și vom numi un Consiliu de Administrație care să ne sprijine în procesul de dezvoltare a companiei. (...) De asemenea, cele 14,7 milioane de lei atrase în cadrul majorării de capital încheiate în luna ianuarie a acestui an ne aduc într-o situație favorabilă din punctul de vedere al fluxului de numerar și oportunităților prezente pe piață,” a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO al Agroland Business System.

Pe lângă investiții, Agroland are în vedere și demararea de proiecte de sustenabilitate, prin investiții în instalarea de panouri fotovoltaice și utilizarea de alte soluții de energie regenerabilă pentru magazinele, depozitele și fermele sale.

„Anul 2022 vine cu noi provocări, precum inflația, creșterea prețurilor la energie și potențiale întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare. Într-un final, toate acestea vor duce la majorarea prețurilor pentru consumatorul final. Chiar și în aceste condiții, exact cum am procedat și în 2020, nu avem de gând să stăm pe margine și vom continua să investim în dezvoltarea tuturor liniilor de business din cadrul companiei.” a adăugat Horia Cardoș.

Totodată, Agroland are în plan deschiderea a încă 10 noi magazine Agroland MEGA în acest an și vizează o cifră de afaceri dublă generată de acestea comparativ cu anul 2021. În plus, compania își propune să deschidă și alte 10 noi magazine tradiționale Agroland.

