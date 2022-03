Criza ruso-ucraineană are efecte inclusiv pe piața agriculturii din România, mai ales de când Rusia a devenit, conform Financial Times, cel mai mare exportator de cereale şi grâu din lume. Pentru a vedea dacă acest lucru nu ar putea deveni inclusiv o oportunitate pentru sectorul agricol românesc în contextul actual, am stat de vorbă cu un specialist în domeniu.