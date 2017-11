BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company si Volkswagen Group, cu Audi si Porsche, au lansat Ionity – un joint venture care va dezvolta si implementa o retea de incarcare de inalta putere (HPC) pentru vehiculele electrice din intreaga Europa.

Prin lansarea a aproximativ 400 de statii HPC pana in 2020, Ionity va facilita calatoriile pe distante lungi. Cu sediul in Munchen, joint venture-ul este condus de Michael Hajesch – CEO si Marcus Groll – COO si are o echipa in crestere, care va ajunge la 50 de angajati pana la inceputul anului 2018. ”Prima retea paneuropeana HPC joaca un rol esential in consolidarea pietei de autovehicule electrice. IONITY ne va ajuta sa indeplinim obiectivul nostru comun de a oferi...