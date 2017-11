Euro NCAP, organizatia indepedenta care testeaza aproape toate modelele noi lansate in Europa, a anuntat in septembrie un plan pentru imbunatatirea sigurantei rutiere. Tot atunci, organizatia a cerut producatorilor auto si introducerea unor tehnologii autonome pe baza unui calendar pana in 2024.

Sursa foto: Automarket.ro