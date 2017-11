SUV-ul de dimensiuni mici Skoda Karoq este disponibil in Romania cu cinci variante de motorizari, cu puteri intre 115 CP si 150 CP, dintre care patru sunt noi. Pretul de pornire este de 19.860 euro cu TVA inclus, fiind cu 1.000 de euro mai mic decat cel al SUV-ului Skoda Kodiaq.

Noul SUV ofera spatiu exceptional, cele mai noi sisteme de asistenta, faruri full-LED si servicii Skoda Connect. Designul emotional si dinamic, cu numeroase elemente cristaline, caracterizeaza limbajul de design al noului SUV. Totodata, exteriorul expresiv si plin de forta este creat pentru cei in cautare de experiente autentice in natura, dar si pentru firile urbane in cautare de inspiratie si experiente remarcabile. Skoda Karoq are 4.382 mm lungime, latime de 1.841 mm si inaltime de 1.603...