La un autoturism cu doar un an vechime, Suzuki Vitara, cu motor de 1.586 cm3, pe benzina, de 120 de cai putere si un sofer cu o varsta cuprinsa intre 30 si 35 de ani, cel mai mic pret pentru asigurarea RCA pe 6 luni este de 338 lei, in timp ce la un RCA pe un an ofertele afisate de eMAG de la asiguratorii parteneri variaza de la un minim de 676 lei la un maxim de 725 lei.

In multe cazuri, este mult mai convenabil sa platesti polita RCA pe un an, deoarece vei obtine si cel mai bun pret raportat la perioada asigurata.

Iata mai jos o simulare la aigurarea RCA pentru motorul de 1,6 litri, cu oferte de la cele 7 companii de aigurari de pe platforma eMAG. Poti sa iti faci propria ta simulare cu datele personale si masina pe care o detii.