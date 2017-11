In ultimii ani, Bucurestiul a fost unul dintre orasele europene cu cea mai mare rata de crestere a PIB-ului, reflectand intr-o oarecare masura mix-ul favorabil de sectoare industriale. Singura modalitate prin care Bucurestiul va putea sa depaseasca lipsurile si sa sustina cresterea in viitor este transformarea infrastructurii de transport pe baza unei strategii eficiente de tip smart city, deoarece aceasta este principalul motor de crestere economica sustenabila, scrie Transport Times .

„Estimarile FMI sugereaza ca fiecare dolar investit in infrastructura aduce inapoi trei dolari in profitabilitate. Acest lucru este cu atat mai evident la nivelul orasului Bucuresti, unde perspectivele de dezvoltare presupun ca infrastructura transportului urban sa fie in masura sa raspunda unei cereri in crestere privind mobilitatea si siguranta cetatenilor si sa stimuleze dezvoltarea si competitivitatea”, este de parere Carmen Adamescu.

Migratia continua catre centrele urbane si infrastructura invechita, subdimensionata, din orasele istorice a crescut presiunea asupra serviciilor orasenesti si a economiei locale, afectand conditiile de mediu si culturile comunitare in intreaga lume. Unele orase raspund deja de mult timp la aceasta tendinta si isi deservesc cetatenii in mod dovedit mai eficient prin valorificarea noutatilor IT&C de tip smart city.

"Capitala Romaniei ar trebui sa utilizeze tehnologiile digitale pentru a dezvolta retele inteligente de transport urban, pentru modernizarea utilitatilor si folosirea mai eficienta a resurselor urmand modelele altor orase moderne, unele aflate chiar in Romania. Locuitorii Bucurestiului au nevoie de o administratie municipala mult mai accesibila si implicata in problemele urbane, care sa lucreze astfel incat, orasul sa fie pregatit sa satisfaca mai bine nevoile locuitorilor sai, sa ofere o siguranta publica adecvata si increderea ca acesta va fi un loc in care se poate locui si in viitor", conchide Carmen Adamescu, Partner EY Romania.

Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din capitala, in vreme ce TomTom tocmai a clasificat Bucurestiul drept capitala europeana cu cel mai ridicat indice de congestie a traficului, bucurestenii petrecand cu 50% mai mult timp in trafic decat in conditii normale de rulare, este de parere Carmen Adamescu, Partner EY Romania.

Sursa foto: ncristian / Shutterstock.com