Productia de autovehicule Dacia a scazut usor in primele 10 luni ale anului, la 259.492 de vehicule, de la 266.590 unitati in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate de ACAROM.

Pe modele, au fost produse: 161.112 unitati Dacia Duster 36.807 unitati Dacia Sandero 32.037 unitati Dacia Logan MCV 29.536 unitati Dacia Logan In urma cu un an, productia Duster a fost de 158.069 unitati, iar cea a Dacia Sandero de 42.093 unitati. Pe langa masinile asamblate se adauga si SKD-urile (caroserii semi asamblate cu destinatia Algeria) in volum de 37.564 unitati. Prima generatie a SUV-ului Dacia a fost comercializata in peste un milion de exemplare in cei 7 ani. Anul acesta, Dacia...