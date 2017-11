In lumea minunata a masinilor si fanilor BMW ne putem intalni cu o gramada de modificari, versiuni sau variante pentru aproape fiecare dintre modelele marcii.

Acestea fiind spuse, trebuie sa recunoastem ca nu ne intalnim, insa, in fiecare zi, cu atata atentie acordata performantelor variate ale uneia dintre cele mai importante clase ale producatorului din Munchen, sedanul din Seria 7. Din fericire, exista un loc in lume cunoscut sub numele de Abu Dhabi, in care stilul extravagant si tot felul de tehnologii extreme pot fi intalnite pe vehicule de toate formele si marimile. Citeste articolul integral pe Cars.ro