Încă din copilărie, Vlad Petrescu (26 ani) era pasionat de mașini și de tot ceea ce însemna partea de inginerie. A fost inițial atras de mașini, dar apoi a luat calea mașinilor zburătoare când a ales să studieze la facultate în Olanda, specializarea inginerie aerospațială. Însă, cum prima iubire nu se uită niciodată, Vlad a plecat în Marea Britanie la master și este în prezent unul dintre inginerii din spatele succesului lui Lewis Hamilton, la Mercedes Formula 1.

Vlad a studiat la liceul George Coșbuc din București, specializarea mate-info.Tânărul spune că a știut încă de la vârsta de 10 ani că i-ar plăcea să lucreze într-un domeniu care combină fizica și matematica.

În prezent, Vlad locuiește în Marea Britanie, la o oră de Londra. Până să ajungă aici, tânărul a studiat trei ani facultatea de inginerie aerospațială în Olanda. Pentru că masterul în Olanda ținea cel puțin doi ani, Vlad a decis să se mute în Marea Britanie pentru a face masteratul, care a durat doar un an.

„Am vrut să ajung să lucrez într-o companie cât mai repede și am ales calea cea mai scurtă: sa termin un master și să merg mai departe. Așa am ajuns să studiez la Londra, în Marea Britanie”, spune tânărul.

Imediat după absolvirea masterului, Vlad avut oportunitatea de a a-l întâlni pe Ben Hodgkinson, care în acel moment era șeful de departament de la Mercedes Formula 1 pe partea de inginerie mecanică.

„L-am întâlnit, am început să vorbesc cu el și l-am întrebat dacă pot veni la un interviu. Câteva săptămâni mai târziu am ajuns la un interviu cu el, iar după o săptămână m-au invitat să lucrez la ei imediat după ce am terminat masterul. Am început ca inginer proiectant, făceam designuri pentru diferite piese. Departamentul meu se concentrează pe fabricarea produsului final, dar nu sunt implicat în operarea motorului, pe partea de circuit”.

În prezent, Vlad lucrează la Mercedes Formula 1 de un an și jumătate. Inginerul spune că experiența este foarte importantă pentru a obține un loc de muncă, experiență pe care a acumulat-o încă din timpul liceului. Tânărul îi sfătuiește pe cei care visează la o carieră în lumea mașinilor de curse să se implice în diverse proiecte în timpul anilor de liceu, pentru a se dezvolta atât pe plan personal, cât și profesional.

Școala nu este totul, proiectele extrascolare sunt 90% și cele care te vor aduce cât mai apoape de țelul tău final - Vlad Petrescu

Cea mai mare realizare a tânărului inginer nu este jobul de la Mercedes Formula 1

Deși mulți ar spune că cea mai mare realizare al lui Vlad ar fi jobul de inginer la Mercedes Formula 1, se pare ca pasul cel mai important pentru cariera sa a fost în 2018-2019, când s-a înscris în competiția Hyperloop, organizată de Elon Musk în California. În cadrul concursului, Vlad și echipa sa au câștigat locul doi.

Proiectul a durat un an, iar Vlad s-a înscris imediat ce a terminat facultatea în Olanda. Alți doi colegi l-au contactat atunci pe Vlad pentru a face parte din echipa de 40 de tineri ingineri.

„Competiția avea ca scop atingerea unei viteze foarte mari a unui vehicul într-un tub vidat de aer, dar aveam la dispoziție o infrastructură de doar un km. Acel proiect a fost pentru mine, la vremea respectivă, un proiect de anvergură”, povestește Vlad.

Concursul în sine a durat o săptămâna întreagă, unde au mai participat 20 de alte echipe din țări precum Germania, Elveția, SUA. Inginerii de la SpaceX și Tesla au făcut parte din juriu și au testat prototipurile. Vlad spune că toate costurile operaționale de construcție a vehiculului au fost susținute de către sponsori, costuri care au ajuns până la circa un milion euro.

Unde se vede Vlad peste 5-10 ani: o posibilă reîntoarcere „acasă”

Deși tânărul se simte împlinit cu locul său de muncă, Vlad are aspirații mai înalte și nu știe exact dacă va dori să mai facă parte din echipa Mercedes Formula 1 peste 5-10 ani.

„Sunt șanse destul de slabe să lucrez la Mercedes Formula 1, depinde de cum o să se dezvolte regulile și cum o să ne adaptăm. Îmi doresc foarte mult să se schimbe într-o direcție în care această industrie va deveni cât mai aproape de energie verde și curată. Dacă Formulă 1 va lua această direcție, sunt aproape sigur că voi mai face parte din echipă pentru că acesta este unul dintre țelurile mele. Dacă nu, sunt șanse foarte mari să mă desprind și să o iau pe calea mea”, spune acesta.

În ceea ce privește un viitor în România, Vlad nu taie complet de pe listă varianta de a se întoarce în țară. Acesta spune că este foarte posibil ca, dacă în 5-10 ani se va desprinde de Mercedes, România ar putea fi o opțiune, alături de Olanda sau SUA.

