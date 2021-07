Grupul MOL a lansat aplicația MOL Plugee pentru încărcarea vehiculelor electrice

Aplicația MOL Plugee permite un nou tip de soluție de plată, care ia în considerare capacitatea de absorbție a energiei electrice a autovehiculelor și este mult mai bine adaptată nevoilor tuturor celor care dețin o mașină electrică.

Aplicația MOL Plugee oferă beneficii extinse în ceea ce privește sistemul de plată, respectiv taxarea va fi făcută în funcție de cantitatea de energie consumată (lei/kWh), de tipul de încărcător (AC/DC) și, într-o mai mică măsură, de timpul de încărcare (lei/unitate).

Odată cu lansarea aplicației MOL Plugee, taxa fixă pentru sesiunile de încărcare nu va mai putea fi aplicată.

Dezvoltată de Grupul MOL pe baza unui concept inovativ, aplicația a fost creată de către Driivz, companie globală de software pentru încărcarea vehiculelor electrice. Aplicația MOL Plugee este disponibilă pentru dispozitivele Android și iOS și poate fi descărcată din App Store și Google Play. Înregistrarea în aplicație este gratuită.

Continuăm strategia noastră de dezvoltare pentru a construi una dintre cele mai mari rețele de stații de servicii din România. În baza acordului cu CNAIR, recent semnat, cele 14 stații de servicii, care vor fi deschise pe autostrăzile Nădlac - Sibiu (A1), Pitești - București (A1) și Cernavoda - Constanța (A2) vor beneficia de stații de încarcare destinate vehiculelor electrice. Citeste si: Tinerii din medii defavorizate pot obține permisul de conducere... a declarat Camelia Ene, CEO&Country Chairman MOL România

O rețea formată din șase țări (Ungaria, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Croația) va deveni interoperabilă datorită serviciului de roaming, odată cu lansarea MOL Plugee.

“MOL este prezentă pe piața serviciilor de încărcare electrică, la nivel regional, din anul 2018, timp în care am monitorizat constant atât schimbările apărute la nivelul pieței, cât și nevoile proprietarilor de vehicule electrice și ne-am raportat la acestea când am demarat procesul de dezvoltarea pentru serviciile și infrastructura de încărcare electrică. Am ajuns într-o etapă importantă tocmai pentru că îmbunătățim considerabil confortul clienților noștri și oferim, prin intermediul aplicație, o platformă inovativă adaptată nevoilor clienților noștri,” a declarat Róbert Tóth-Fekete, Director e-mobilitate în cadrul Grupului MOL.

Grupul MOL operează în prezent 168 de stații de încărcare în șase țări din regiune, dintre care 79 sunt pe teritoriul Ungariei. În România sunt disponibile 23 de stații de încărcare în stațiile de servicii MOL.

Citeste si: O benzinarie din Romania a introdus plata pentru masini electrice

La nivel regional, până la sfârșitul anului 2021, numărul de încărcătoarelor va ajunge la 200, prin urmare, în curând vom putea conduce confortabil propriul vehicul electric de la granița cehă la Marea Adriatică sau Marea Neagră.

În cadrul programului NEXT-E, co-finanțat de Uniunea Europeana consorțiul proiectului va deține în total 252 de încărcătoare în șase țări (Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Croația, Ungaria și România), instalate la o distanță de 70-80 km de către MOL și partenerii săi strategici (E.ON, HEP, Petrol, BMW, Nissan).

Sursa foto: Zapp2Photo / Shutterstock

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

