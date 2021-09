Petronas lansează pe piață o nouă gamă de uleiuri de motor

Petronas Lubricants International lansează gama de uleiuri Petronas Urania, proiectată pentru a rezista mai mult, atât pentru camioane ușoare și grele, cât și pentru vehicule comerciale, mărind intervalul la care uleiul trebuie schimbat.

Dezvoltată cu tehnologia StrongTech în cadrul Centrului PLI Global Research & Technology din Santena, Italia, noua formulă permite vehiculelor să ruleze pentru un timp mai lung, deoarece uleiul formează un film fluid puternic.

Lanțurile de molecule robuste blochează funinginea pentru a menține vâscozitatea optimă și pentru a se apăra împotriva uzurii și oxidării, extinzând eficiența uleiului până la următoarea revizie.

Petronas Urania este conceput pentru a spori durata de viață a motorului sub presiune. De asemenea, a fost proiectat având în vedere reducerea emisiilor de CO2. Noul Urania 5000 5W-30 menține o peliculă mult mai subțire în comparație cu uleiurile convenționale 5W-30, reducând semnificativ consumul de combustibil și emisiile dăunătoare.

"Lubrifianții reprezintă peste 20% din cifra noastră de afaceri, așadar suntem pregătiți cu o rețea națională, în 13 dintre cele mai importante orașe ale țării, să aducem produse noi", a declarat Monica Dan, General Manager MEC DIESEL SEE.

MEC-DIESEL SEE este compania din România deținută de grupul MEC DIESEL S.p.A, ce a fost fondat la Torino în 1983. MEC-DIESEL SEE a fost înființată în România la jumătatea anului 2016. Compania are acum 13 birouri comerciale și 13 depozite cu stocuri.

