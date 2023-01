Rememorarea sezonului 2021 al Formulei 1 provoacă frisoane oricărui fan al echipei oficiale Mercedes, dar constructorul german fix asta face cu o ediție specială a decapotabilei SL menită să celebreze victoria din clasamentul constructorilor. Mașina, care împarte combinația de culori și detaliile grafice de pe monopostul Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, va fi produsă în doar 100 de exemplare.

Da, cea mai recentă stagiune din Formula 1 nu a fost deloc blândă cu Mercedes-AMG Petronas, echipa din Brackley suferind pe parcursul unui an în care n-au reușit să bifeze decât o singură vitorie, dar sezonul 2021 a fost mult mai greu de înghițit pentru fani. Dacă monopostul W13 a fost unul capricios, echipa recunoscând, la final de an, că n-a reușit să-i deslușească toate ițele, varianta anterioară, W12, construită tot sub bagheta lui James Allison, a fost printre favaoritele la titlu. În cele din urmă, un titlu (al optulea consecutiv la constructori) a și ajuns în visteria Mercedes-AMG Petronas, deși toată lumea vorbește despre ratarea celuilalt (la piloți - spre frustrarea lui Lewis Hamilton, care a fost învins de Max Verstappen).

Constructorul german premium vrea, însă, ca noi să ne concetrăm pe reușite, nu pe eșecuri, iar, în acest scop, a prezentat SL 63 Motorsport Collectors Edition. În spatele numelui lung, ce sugerează atât sursa de inspirație, cât și clientul-țintă, se ascunde vârful gamei SL, cu aceleași performanțe ca și până acum. Cei 100 de norocoși care vor achiziționa această versiune primesc o combinație de culori specială, anume un degrade care face trecerea de la argintiul tipic Mercedes-Benz la negru, pe partea posterioară fiind presărată steluțele în trei colțuri Mercedes. În plus, accente în culoarea Petronas, pe praguri, pe buza jantelor, dar și pe bot, completează acest look „furat” din Formula 1.

Mașina de F1 era mai mult neagră, cu o trecere fină spre argintiu doar în zona dorsalei și a eleronului, dar argintiul domină pe acest roadster de stradă. În fond, aceasta este culoarea mașinilor de curse germane încă din perioada interbelică, după ce germanii au cedat albul niponilor. Era o vreme în care fiecare țară își alesese o „culoare națională”, iar Franța avea albastru, Italia miza pe roșu, Belgia pe galben, iar britanicii rămăseseră cu verdele. Încă din acele vremuri, de dinainte de apariția Campionatului Mondial de Formula 1, s-a solidificat mitul Săgeților de Argint. Cea mai scumpă dintre ele tocmai ce a fost vândută la licitație pentru o sumă care provoacă apoplexie omului simplu.

Revenind la SL-ul aici de față, acesta vine cu multiple pachete vizuale/funcționale (ca AMG Aerodynamics Package sau AMG Night Package) și este echipat până în dinți, cum îi șade bine unei ediții speciale. Jantele sunt mari, de 21 de inch, iar culoarea lor se asortează cu elemente precum oglinzile retrovizoare, dar și „rama” parbrizului. La interior, cusăturile scaunelor AMG Performance îmbrăcate în piele Nappa pot fi galbene sau roșii, dar primești sigla AMG pe ele indiferent de alegere. În mod similar, toate exemplarele vin cu accente de carbon peste tot prin interior, inclusiv pe consolă, bord și pe fețele ușilor. Sistemul audio este Burmester, iar sistemul de infotainment include un HUD ce-ți poate afișa date de telemetrie, apanajul pachetului AMG Track Pace.

Nu vei vrea, însă, să asculți radioul, căci Mercedes-AMG SL 63 are V8-ul M177 de 4,0 litri twin-turbo care sună fantastic, pe lângă că produce 585 de cai putere și 800 Nm. Astfel, deși roadster-ul cântărește aproape două tone, el poate sprinta de la 0 la 100 km/h în 3,6 secunde și continuă în același ritm până la o viteză maximă de 315 km/h. Prețul pentru toată această distracție cu acoperiș textil nu a fost comunicat, dar varianta „obișnuită” costă 170.000 de euro, generația a șaptea a SL-ului fiind mai scumpă ca anterioara.

