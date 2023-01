Cum spuneam, anul 1937 este bine reprezentat în acest top, iar pe poziția a cincea se află un Talbot-Lago T150-C cu caroseria emblematică în formă de picătură (Goutte d’Eau) semnată de carosierul Figoni et Falaschi. Compania, veche de doar doi ani la momentul producerii acestui Talbot-Lago, și-a construit o reputație pentru design-urile fluide semnate Giuseppe Figoni (Ovidio Falaschi se ocupa de latura managerială a firmei), iar acest T150-C-SS iese în evidență prin faptul că și roțiile față sunt acoperite, iar caroseria este 100% originală. Talbot-urile carosate de Figoni et Falaschi au făcut furori încă de la lansare, atât la Salonul de la New York, cât și la cel de la Paris, iar Figoni et Falaschi rămâne printre carosierii francezi de referință. Mașina aceasta și-a găsit un nou proprietar la licitația Gooding & Co. de la Amelia Island din 10 martie.