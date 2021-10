Ghid - cum să călătorești legal cu mașina iarna în Europa

Tot mai multe țări europene au adoptat noi reguli cu privire la condusul pe timpul sezonului rece și utilizarea anvelopelor de iarnă, care se disting prin diferite marcaje, M + S (Noroi + Zăpadă) sau alte sisteme antiderapante. Cunoașterea regulilor fiecărei țări este vitală atunci când vine vorba de a călători în siguranță și de a evita amenzile de circulație rutieră.

Franța va adopta, de asemenea, propria legislație în această iarnă (la loi montagne), în unele zone ale țării începând cu 1 noiembrie.

Austria: din 1 noiembrie până pe 15 aprilie, anvelopele de iarnă cu marcaj M+S, cu o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 4 mm, sunt obligatorii sau, în condiții de îngheț sau zăpadă, pot fi utilizate lanțurile aprobate de ÖNORM V 5117/5119.

Belgia: nu există nicio cerință pentru anvelopele de iarnă.

Bulgaria: din 15 noiembrie până pe 1 martie sunt obligatorii anvelopele de iarnă cu marcaje M+S și 3PMSF (simbolul fulgului de zăpadă și trei vârfuri de munte) sau anvelopele de vară cu o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 4 mm.

Croația: în perioada 15 noiembrie – 15 aprilie este obligatorie montarea anvelopelor de iarnă M+S cu o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 4 mm – sau prezența lanțurilor în caz de zăpadă.

Estonia: din 1 decembrie până pe 1 martie sunt obligatorii anvelopele de iarnă M+S cu o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 3 mm sau pot fi montate lanțuri pe anvelope pentru a putea circula pe drumurile acoperite de zăpadă.

Finlanda: în perioada 1 noiembrie – 31 martie sunt obligatorii anvelopele de iarnă M+S cu o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 3 mm, în condițiile de iarnă.

Franța: în 42 de departamente alpine, este obligatoriu să aveți anvelope cu marcaje M+S sau 3PMSF (sau să aveți lanțuri în mașină), de la 1 noiembrie până la 31 martie.

Germania: în condițiile de iarnă (fără referire la lunile specifice ale anului) este obligatoriu să aveți montate anvelope cu marcaje 3PMSF sau lanțuri. Anvelopele cu marcaje M+S fabricate până în 2017 pot fi utilizate până la data de 30 septembrie 2024.

Italia: în perioada 15 noiembrie – 15 aprilie, anvelopele cu marcaje M+S sunt obligatorii pe anumite drumuri – sau lanțurile de zăpadă trebuie transportate ca alternativă.

Lituania: în perioada 10 noiembrie – 1 aprilie, anvelopele cu marcaje M+S și cel puțin 3 mm adâncime a benzii de rulare (sau lanțuri în caz de zăpadă) sunt obligatorii prin lege.

Luxemburg: anvelopele de iarnă cu marcaje M+S sau lanțurile de zăpadă (care trebuie transportate la bord) sunt obligatorii pe zăpadă sau gheață.

Olanda: utilizarea anvelopelor de iarnă nu este necesară, iar lanțurile de zăpadă sunt interzise.

Portugalia: anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii.

Regatul Unit: utilizarea anvelopelor de iarnă nu este obligatorie, iar lanțurile sau anvelopele cu crampoane sunt permise numai atunci când nu deteriorează suprafața drumului, numai în condiții de zăpadă sau îngheț.

Republica Cehă: de la 1 noiembrie până la 31 martie, anvelopele de iarnă cu marcaje M+S și o adâncime a benzii de rulare de cel puțin 4 mm sunt obligatorii în caz de zăpadă.

România: pe zăpadă, gheață sau condiții de iarnă, anvelopele de iarnă cu marcaje M+S sunt obligatorii. Dacă drumurile sunt acoperite cu zăpadă sau gheață, pot fi folosite și lanțuri.

Serbia: de la 1 noiembrie până la 1 aprilie, anvelopele de iarnă M+S cu cel puțin 4 mm adâncime a benzii de rulare sunt obligatorii prin lege în afara localităților. Lanțurile de zăpadă pot fi transportate ca alternativă.

Slovacia: în perioada 15 noiembrie – 31 martie, anvelopele de iarnă cu marcaj M+S sunt obligatorii prin lege (cu banda de rulare superioară de 3 mm).

Slovenia: în perioada 15 noiembrie – 15 martie sau ori de câte ori este zăpadă pe drum, sunt obligatorii anvelopele de iarnă M+S sau 3PMSF. Lanțurile sunt permise ca alternativă în caz de zăpadă.

Spania: Anvelopele de iarnă M+S pot fi utilizate pe timp de zăpadă, la cererea autorităților. Lanțurile pot fi utilizate ori de câte ori este permis, întotdeauna cu o viteză maximă de 50 km/h.

Suedia: anvelopele de iarnă cu marcaj 3PMSF sunt obligatorii în perioada 1 decembrie – 31 martie. Anvelopele marcate M+S pot fi utilizate până la 30 noiembrie 2024.

Elveția: utilizarea anvelopelor de iarnă este recomandată din octombrie până în aprilie, în timp ce lanțurile pot fi utilizate numai în caz de zăpadă sau gheață.

Anvelope de iarnă sau pneuri all season? Iată sfaturile Pirelli

Soluția potrivită depinde de kilometri parcurși și de modul în care este condusă pe timpul iernii, unde locuiește șoferul și, desigur, de tipul de mașină în sine.

Toate aceste considerente intră în joc: anvelopele all season sunt rezultatul unui echilibru precis, ele fiind capabile să funcționeze tot anul, dar o anvelopă de iarnă specifică rămâne de preferat pentru cele mai severe condiții meteorologice.

Cel mai important lucru este să vă asigurați că există un marcaj M+S sau 3PMSF pe peretele lateral care indică faptul că anvelopa este potrivită pentru condițiile de iarnă: evitarea amenzilor și garantarea siguranței chiar și iarna.

Anvelopele de iarnă sunt de preferat pentru șoferii care parcurg distanțe mari în timpul sezonului rece și vor cele mai bune performanțe posibile în toate condițiile de vreme severă.

Datorită compusului mai moale, care funcționează puternic chiar și atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, anvelopele de iarnă garantează o rezistență excelentă la drum, o tracțiune optimă și frânare sigură pe orice tip de suprafață, chiar și cu aderență redusă.

Caracteristicile chimice ale compușilor anvelopelor de iarnă permit distanțe de frânare mai mici pe drumurile acoperite de zăpadă, unde frânarea se îmbunătățește cu peste 50%, comparativ cu o anvelopă de vară.

Modelul specific al benzii de rulare al unei anvelope de iarnă contribuie, de asemenea, la performanță: în special datorită lamelor, al căror scop principal este colectarea și reținerea zăpezii în interiorul acestora, îmbunătățirea aderenței cu efectul „frecare pe zăpadă”, care permite o mobilitate maximă fără utilizarea lanțurilor de zăpadă.

În plus, canelurile de dimensiuni generoase permit o dispersie rapidă și eficientă a apei, eliminând pericolul acvaplanării și maximizând siguranța.

Pirelli oferă o gamă completă de anvelope de iarnă. Pentru cele mai puternice mașini, este disponibil P Zero Winter, în timp ce noul Cinturato Winter 2 este destinat șoferilor de mașini urbane și crossover.

Winter Sottozero 3 este o anvelopă originală pentru echipamente, destinată mașinilor premium de ultimă generație, în timp ce Winter Scorpion este disponibil pentru SUV-urile și CUV-urile de ultimă generație. Carrier Winter este pentru camionete și camioane ușoare.

Anvelopele pentru toate anotimpurile au devenit alegerea preferată pentru mulți șoferi care locuiesc în orașe cu climă temperată, departe de regiunile muntoase și care nu caută în mod special performanțe sportive. Datorită designului și machiajului unic, o anvelopă All Season este alegerea potrivită, fiind capabilă să funcționeze, atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute, precum și pe asfalt umed și uscat, oferind performanțe generale versatile.

Acest tip de anvelopă nu oferă performanța finală a anvelopelor de vară pe timpul verii sau a celor de iarnă pe timpul iernii, dar reprezintă totuși un compromis excelent într-o mare varietate de situații.

Pirelli are o gamă largă de anvelope All Season, acoperind fiecare categorie de mașini. Noul Cinturato All Season SF2 răspunde nevoilor proprietarilor de mașini cu dimensiuni de anvelope cuprinse între 15 și 20 inch, care doresc o soluție pe tot parcursul anului, în principal pentru zonele urbane.

Scorpion Verde All Season SF este disponibil pentru crossover-uri și SUV-uri, în timp ce anvelopa Carrier All Season este dedicată camionetelor și vehiculelor utilitare ușoare, completând familia All Season.

Sursa foto: Pirelli

