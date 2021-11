Cele mai căutate mărci de mașini hibride din România

Cei mai mari zece jucători pe piața de mașini hibride din România au vândut împreună peste 22.500 de autoturisme hibride noi în perioada ianuarie-octombrie 2021, reprezentând o creștere de 60% față de aceeași perioadă din 2020, reiese din datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Toyota și Suzuki, cei mai mari doi jucători de pe piața de mașini hibride din România, au împreună aproape jumătate din numărul de automobile înmatriculate în primele 10 luni. Cifrele de anul acesta ale celor doi producători japonezi au depășit întreaga piață de mașini hibride din România în 2020.

Din totalul de masini hibride inmatriculate in primele 10 luni in Romania, 11.200 de autoturisme au fost modele japoneze Suzuki, Toyota si Mazda.

Top 10 jucători pe piața de mașini hibride (10 luni 2021)

Anul acesta, apar în top 10 brandurile Renault și Kia care înlocuiesc Volvo și Land Rover.

1. Toyota - 5.827 mașini hibride

De peste zece ani, Toyota vinde în România modele hibride. Prin urmare, popularitatea modelelor sale a ajutat brandul să se mențină pe primul loc. După primele 10 luni, brandul deține 23% din piața de mașini hibride cu 5.827 de unități.

Cele mai căutate modele au fost Toyota C-HR, Corolla, RAV4.

2. Suzuki - 3.946 mașini hibride

Suzuki, brand japonez care are întreaga gamă de modele hibride, are aproape 16% din piața de hibride din România. Înmatriculările s-au dublat în ultimul an.

Citeste si: Cu cât au scăzut vânzările de autoturisme noi, în primele două luni...

Dacă în primele 10 luni din 2019, românii înregistrau 55 de mașini hibride Suzuki, în aceeași perioadă din 2020 au înmatriculat 1.916 unități, iar anul acesta au înregistrat 3.946 de autoturisme eco.

3. Ford - 3.176 unități

Ford urcă de pe locul 4 în urmă cu un an pe locul 3 anul acesta cu 3.176 de mașini hibride înmatriculate în România în perioada ianuarie - octombrie 2021.

Cota de piață a urcat la 12,5% anul acesta de la 10,3% în urmă cu un an.

Citeste si: Incidențe în scădere la nivel național: 18 județe în scenariul verde

4. Hyundai - 2.489 mașini hibride

Hyundai urcă de pe locul 9 până pe locul 4 anul acesta cu 2.489 de autoturisme hibride înmatriculate în România. Cota de piață a urcat la 9,82% de la 1,99% în urmă cu un an.

Hyundai i30 și Tucson sunt cele mai căutate modele hibride.

5. BMW - 1.650 mașini hibride

Înmatriculările de mașini hibride BMW au crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2021, la 1.650 de unități, de la 184 de unități în 2020. Cota de piață a urcat la 6,5% de la 1,8% în urmă cu un an.

6. Mazda - 1.473 mașini hibride

Un alt brand japonez cu o creștere foarte bună pe această piață este Mazda, pentru care înmatriculările de hibride noi au crescut în decurs de un an. Românii au înmatriculat 1.473 de unități în primele 10 luni ale anului, comparativ cu 1.129 unități în aceeași perioadă din 2020.

Cota de piață Mazda pe piața de hibride a coborât la 5,8% anul acesta de la 11% în primele 10 luni din 2020.

7. Mercedes-Benz - 1.133 mașini hibride

Înmatriculările de mașini hibride Mercedes-Benz au crescut, în perioada ianuarie-octombrie, la 1.133 de unități, de la 687 de unități în 2020.

Cota de piață a scăzut la 4,47% de la 6,7% în urmă cu un an.

8. Audi - 1.076 mașini hibride

Înmatriculările de mașini hibride Audi au crescut, în perioada ianuarie-octombrie, la 1076 de unități, de la 450 de unități în 2020.

Cota de piață Audi pentru autoturisme hibride a scăzut la 4,25% de la 4,39% în urmă cu un an.

9. Renault - 1.006 unități

Anul acesta, brandul franțuzesc intră în top 10 inmatriculări de mașini hibride cu 1.006 unități în perioada ianuarie-octombrie.

Cota de piață Renault pentru autoturisme hibride a urcat după primele 10 luni la 3,97%, fiind apropiată de cea a brandului Audi.

Modele hibride sunt Clio, Captur si Arkana.

10. Kia - 738 unitati

Anul acesta, Kia intră în top 10 inmatriculări de mașini hibride cu 738 unități în perioada ianuarie-octombrie.

Cota de piață Kia pentru autoturisme hibride a urcat după primele 10 luni la 2,91%, fiind apropiată de cea a Renault.

Modele hibride sunt Rio, Stonic, Ceed, Niro, si Sorento.

Sursa foto: Suzuki

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: