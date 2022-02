Michelin caută angajați în România. Care sunt joburile vizate și în ce orașe

Grupul Michelin, care are în România 4.500 de angajati și trei unități de producție (uzina Victoria Florești, Cord Zalău și Anvelope Zalău), își propune în perioada următoare să atragă tineri în zonele din afara marilor orașe, în zona Sălaj și Prahova, unde are dezvoltate industrii și are un număr redus de specialiști din domeniile mecanică, automatizări, chimie, a declarat pentru wall-street.ro Agata Trzcianowska, director personal Michelin Europa Centrală.