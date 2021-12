Producția de automobile din Marea Britanie atinge cel mai scăzut nivel din 1984

Marea Britanie a produs 75.756 de automobile noi în noiembrie, fiind cel mai mic număr de vehicule noi asamblate din 1984 până în prezent, scrie Carscoops.com.

În schimb, producția de vehicule electrice a atins un nou record, reprezentând 13,7% din producția națională, fiind de două ori mai mare față de anul trecut. Vehiculele electrificate (EV și hibride) au reprezentat aproape o treime din producția din Regatul Unit.

Noiembrie 2021 a fost cea de-a cincea lună consecutivă de scădere a producției din cauza crizei mondiale de semiconductori, problemelor cu lanțurile de aprovizionare și închiderii unei fabrici Honda.

Prin comparație, în noiembrie 2020, Regatul Unit a produs 106.243 de vehicule, marcând o scădere a producției cu 28,7%. Până în acest an, țara a produs 797.261 de vehicule, o scădere de 6,2% față de totalul din 2020 de 849.525, conform datelor oferite de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders).

„Aceste cifre sunt incredibil de îngrijorătoare și subliniază gravitatea situației cu care se confruntă industria auto. Cu un context economic din ce în ce mai negativ, inflația în creștere și întreruperile din cauza Covid, circumstanțele sunt cele mai dure din ultimele decenii”, a declarat Mike Hawes, CEO SMMT.

Deși producția de vehicule destinate pieței interne a scăzut cu aproape 19% în noiembrie (12.701 vehicule), aceasta a fost mai mică în comparație cu scăderea cu 30% pentru piețele de export (63.055 de mașini).

Opt din zece vehicule produse în Marea Britanie sunt destinate exportului, iar aproximativ 60% ajung în Europa.

