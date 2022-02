Acciza României la benzină, a doua cea mai scăzută din UE. Calculele din spatele ieftinirii cu 1 leu/litru

România are a doua cea mai mică acciză la benzină, potrivit datelor Comisiei Europene. Procentul nostru de 44% din preţul final la pompă depăşeşte doar pe cel din Polonia, care este de 37%. Aceste calcule erau valabile înaintea anunţului de astăzi făcut de ministrul de Finanţe, Adrian Câciu, de reducere la jumătate a accizei la carburanţi.

România are o acciză la benzină de 44% iar preţul pompă al litrului este de 1,36 euro, adică aproximativ 7 lei, potrivit datelor Comisiei Europene. Este a doua acciză cea mai scăzută din Uniunea Europeană, pentru că doar Polonia cu o acciză de 37% este sub ţara noastră la acest capitol. Dacă ne uităm la vecini, suntem aproape la egalitate la acciza la benzină cu Bulgaria, care are 45%, dar un preţ mai mic de 1,26 euro per litru. Ungaria are la benzină o acciză de 47% şi un preţ de 1,34 euro per litru. Într-un top al preţului benzinei din UE, ţara noastră ocupă locul 17 din totalul de 20 de ţări analizate.

Situaţia este aproximativ la fel şi în cazul motorinei. Acciza României este de 42%, la fel ca a Bulgariei. Doar preţul la pompă diferă. La noi, litrul costă 1,35 euro, mai scump ca la bulgari, unde este de doar 1,29 euro. Şi în acest caz, România ocupă penultimul loc în top la nivelul accizei, alături de Bulgaria, Luxembrug şi Suedia, pe ultima poziţie fiind tot Polonia, cu o acciză la motorină de 34%.

Aceste calcule au fost valabile până astăzi, pentru că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat reducerea temporară cu 50% a accizei la carburanţi. Măsura ar reduce preţul la pompă cu peste un leu.

În prezent prețul bezinei (standard) în România este de aproximativ 7 lei. Nominal, accizele reprezintă 3,08 lei din total. Dacă reducerea promisă de Câciu chiar ar avea loc, valoarea nominală a accizei ar ajunge la 1,54 lei, de-aici rezultând și ieftinirea preconizată de ministrul Finanțelor.

Țara *Acciză benzină (%) Acciză motorină (%) *Preț benzină (euro) Preț motorină (euro) România 44 42 1,36 1,35 Bulgaria 45 42 1,26 1,29 Grecia 58 46 1,87 1,61 Ungaria 47 45 1,34 1,34 Slovacia 52 44 1,54 1,44 Polonia 37 34 1,17 1,18 Germania 52 44 1,81 1,67 Cehia 52 45 1,51 1,48 Austria 50 44 1,47 1,46 Slovenia 49 47 1,38 1,42 Croaţia 54 46 1,53 1,54 Italia 58 44 1,84 1,71 Franţa 55 53 1,78 1,70 Belgia 53 52 1,68 1,75 Luxemburg 48 42 1,55 1,50 Olanda 58 48 2,05 1,75 Danemarca 53 46 1,90 1,66 Spania 47 43 1,58 1,46 Portugal 55 49 1,80 1,65 Suedia 55 42 1,82 2,04

*Date valabile pentru benzina standard Euro Super 95. Procent acciză din prețul final al benzinei/motorinei

Sursa date: Comisia Europeană

Sursa foto: Pixabay

