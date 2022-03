[VIDEO] Ciucă: Vor fi controlate toate companiile petroliere care funcționează în România

Premierul Nicolae Ciucă a informat că vor fi controlate toate companiile petroliere care funcţionează în România, iar ANAF, ANPC şi Consiliul Concurenţei au demarat verificările necesare şi se vor aplica sancţiuni "drastice" pentru cei care încalcă legea.

"Statul român are obligaţia de a-şi proteja cetăţenii, de a proteja economia, mai ales în această perioadă complicată provocată de invazia militară rusă în Ucraina. Nu voi permite nimănui să profite de această situaţie, pentru ca din lăcomie sau orice alte motive să încerce să destabilizeze economia ţării şi viaţa cetăţenilor. Instituţiile responsabile vor fi ferme în verificările pe care trebuie să le facă şi vor da sancţiuni drastice celor care încalcă legea", a declarat prim-ministrul, la Palatul Victoria.

El a subliniat că "orice altă tentativă de a destabiliza echilibrele economice" ale ţării va fi "deîndată ferm şi aspru pedepsită" prin intervenţia statului român.



"Am activat încă de aseară instituţiile de control şi verificare a situaţiei generate de creşterea nejustificată a preţurilor la carburanţi. În această dimineaţă am convocat o şedinţă cu responsabilii în măsură să gestioneze aceste măsuri. Statul român are obligaţia de a-şi proteja cetăţenii, de a proteja economia, mai ales în această perioadă complicată provocată de invazia militară rusă în Ucraina. Nu voi permite nimănui să profite de această situaţie, pentru ca din lăcomie sau din orice alte motive să încerce să destabilizeze economia ţării şi viaţa cetăţenilor. Instituţiile responsabile vor fi ferme în verificările pe care trebuie să le facă şi vor da sancţiuni drastice celor care încalcă legea", a spus premierul.

Premierul Ciucă s-a întâlnit, joi dimineaţa, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, şi ministrul Economiei, Florin Spătaru.

La şedinţa de la Palatul Victoria au participat preşedintele ANPC, Horia Miron Constantinescu, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, şi preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a informat Biroul de presă al Guvernului.



Benzinării din întreaga ţară au fost asaltate miercuri de şoferi speriaţi că preţul carburanţilor va depăşi 10 lei pe litru, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.



Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut miercuri seara un apel la calm şi a îndemnat oamenii să nu stea la cozi la benzinării, dând asigurări că există suficiente stocuri de carburant şi nu sunt argumente pentru creşteri explozive ale preţurilor. A

Citeste si: Ce prețuri afișau joi benzinăriile din București

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: